Більше 200 осколкових поранень і 5 кульових: неймовірна історія порятунку українського військового

Доброволець Станіслав Морозов потрапив у ворожу засідку, де в нього почали стріляти і закидали гранатами.

Український військовий Станіслав Морозов дивом вижив у бою під Бахмутом / Колаж скріншот з відео

Український військовий Станіслав Морозов з позивним "Нуль" дивом вижив у важкому бою під Бахмутом. Його забрали з передової з численними осколковими і кульовими пораненнями. Про це повідомляє ТСН.

51-річний Станіслав родом з Харкова. Він ще у 2015 році пішов на фронт добровольцем, у 2022 році також пішов захищати країну. Вже після повномасштабного вторгнення він потрапив до Нацгвардії, де став парамедиком без медичної освіти.

"Є кваліфікація медики, вони знаходяться в медичних ротах. А моє завдання - перший огляд пораненого, перша допомога і відправка далі в тил", — пояснює Станіслав.

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В один із днів Станіслав з групою пішов на зачистку. Вони повинні були захопити будинок і не не дати ворогові зайти з тилу. Однак там була засідка окупантів і ворог відкрив по українських військових вогонь - "чергою поклали всіх". Тоді окупанти почали відстрілювати ноги Станіславу.

"Я впав, і мене закидали гранатами", - каже він.

Виявилося, що у військового було понад 200 осколкових поранень і 5 кульових. У Станіслава кинули 2 гранати, йому відірвало частину ноги. Військовий стікав кров'ю, але ще кілька годин відбивався від окупантів. Він хотів зробити все, щоб не потрапити у ворожий полон.

"Є такий прекрасний гормон, як адреналін. Коли він перевищує всі норми - це гормон життя - людина боїться, він хоче жити, максимально виділяється цей гормон, який тримає людину в свідомості", — говорить хірург Роман Скалій.

Медик розповів, що Станіслава привезли спершу в Дніпро, де стабілізували його стан, після чого відправили в Івано-Франківськ. У бійця була настільки пошкоджена нога, що довелося безальтернативно її ампутувати. Багато осколків дістати так і не вдалося.

"Побачили, що є безліч осколків, почали рахувати, збилися з рахунку. Осколки всі різні - від сантиметра до міліметра. Ми забрали більше половини. Все, що вдалося забрати магнітом, або зловити так, що ми побачили візуально – це ми дістали, а більша частина так і залишилася в нозі, і вона так з ним і залишиться", – говорить хірург.

Станіслав Морозов отримав понад 200 осколкових поранень / колаж фото скріншот з відео

Попри всі поранення і те, що чоловікові доведеться все життя ходити з протезом, він каже, що зовсім не шкодує, що пішов захищати країну від російських окупантів.

"А я так само живу і сім'ю свою вчу – плакати, нити – це не наше. Повернуся додому, буду ростити дочку, видам заміж і буду якось без ноги жити", - розповів Станіслав.

Нагадаємо, що український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь минулої весни. Спортсмена захопили в полон 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.

Також раніше український священник, настоятель одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб розповів про 70 днів російського полону і тортури, які застосовували російські окупанти до полонених. Зокрема, українців били струмом і запихали їм цвяхи під нігті. Крім цього, їм не давали спати, а також тримали без їжі та води.

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