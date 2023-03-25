"Залишається епіцентром боїв": під Бахмутом значно зменшилась кількість ворожих атак - ЗСУ

Російські окупанти минулої доби здійснили лише 18 спроб штурму, тоді як раніше ця кількість досягала 30-50.

Наступ окупантів в напрямку Бахмута не припинився / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, armyinform.com.ua

У британській розвідці заявили про те, що російська окупаційна армія нібито практично припинила свій наступ у районі Бахмута. Але насправді бої за місто досі тривають і цей напрямок залишається епіцентром бойових дій. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Кількість ворожих атак на цьому напрямку дійсно зменшилась, каже Череватий. Однак ворог продовжує руйнувати все на своєму шляху. Лише за останню добу окупанти завдали 178 ударів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню. До того ж вони здійснили 5 авіаударів.

"Сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було від 30 до 50, але це потребує детальнішого аналізу. Я думаю, що найближчий тиждень це покаже. Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника ... Тільки в районі самого міста Бахмут 40 обстрілів було і 16 боєзіткнень", - сказав він.

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Українські військові дають потужну відповідь та знищують ворога. Минулої доби на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 182 окупантів, поранили - 218. Також українські захисники підбили російський вертоліт Мі-24, танк Т-80, БМП та САУ "Гвоздика".

ЗСУ б'ються з окупантами за Бахмут

Президент Володимир Зеленський заявляв, що сили оборони України продовжать тримати оборону міста Бахмут Донецької області. За словами глави держави, якщо ворог захопить Бахмут, він піде далі – на Слов'янськ і Краматорськ. Але не можна допустити, щоб українські військові потрапили в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: до Краматорська або Слов'янська. Це була б відкрита дорога до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - підкреслив Зеленський.

Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський 21 березня заявив, що російські окупанти намагаються з околиць міста просунутися до центру Бахмута. Українські бійці тримають оборону і відбивають атаки ворога.

У розвідці Британії повідомили, що наступ військ РФ під Бахмутом починає слабшати. Бої тривають навколо центру міста. Як і раніше залишається загроза оточення бійців ЗСУ з півночі і півдня.

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