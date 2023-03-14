Спортсмен майже рік провів у російському полоні: український легкоатлет Вітковський повернувся додому

Дмитро Вітковський потрапив у полон до російських окупантів 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.

Дмитро Вітковський потрапив у полон під Маріуполем навесні 2022 року / Фото facebook.com/saladukhaolga

Український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому з російського полону. Боєць захищав Маріуполь минулої весни.

Спортсмена захопили в полон 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила колишня легкоатлетка, а нині народна депутатка України Ольга Саладуха.

Вітковський - майстер спорту з бігу на 60, 100 і 200 метрів. Спортсмен неодноразово брав участь і ставав призером чемпіонатів України, а також брав участь на чемпіонатах і кубках Європи.

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"Минулого року він потрапив у полон під Маріуполем і довелося докласти багато зусиль, щоби вирвати нашого воїна з лап ра**истів. Дякую всім, хто допомагав, сприяв і морально підтримував. Разом ми зробили велику справу", - написала Саладуха.

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