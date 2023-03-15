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Вона була поранена в шию, а йому зрешетило живіт: жінка на собі витягла коханого з-під обстрілу

15 березня 2023, 15:56
Олена і Станіслав потрапили під мінометний обстріл. Закриваючи поранення шиї пальцями, вона дотягла коханого до укриття.
ЗСУ, поранені Олена та Станіслав
Поранена жінка на собі витягла з-під обстрілу нареченого / колаж фото скріншот з відео, 24 ОМБр імені короля Данила

У Луганській області серйозно поранена жінка дивом врятувала свого нареченого, якому відірвало руку. Пара потрапила під мінометний обстріл. Станіслав і Олена стікали кров'ю. Цю неймовірну історію вони розповіли самі, повідомляє ТСН.

Олена за своєю професією перукар, але відчула, що вона покликана допомагати людям і стала парамедиком. Станіслав захищав країну, він служив у Нацгвардії. Познайомилися вони вже на війні і обидва опинилися в оточенні. Влітку пара змогла вибратися і тоді вони зрозуміли, що шалено кохають один одного.

Станіслав зробив своїй коханій пропозицію і вона, трохи подумавши, погодилася.

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"Кажу, добре, я згодна, але ти потрапив. Зі мною буде надійно, але спокійно не буде. Я замовила вже плаття і вже каблучки у нас готові. Хотілося красиво, як дівчинка", – згадує Олена.

Того жахливого дня пара вивозила поранених бійців. Вони повинні були їхати за ще одним захисником, але навіть не встигли дійти до машини - почався мінометний обстріл.

"Оглушивши. Тіло оніміло, запекло. Але я чую його (Станіслава - Главред) крики – потрібно щось робити", - згадує Олена.

У цей момент жінка сама відчувала неймовірний біль і слабкість, адже вона була важко поранена в шию і ногу. Станіславу відірвало руку, уламками зрешетило живіт, чоловік впав у кому.

"Намагалася онімілими руками накласти турнікет. І все, що могла, зробила. Найважче було затягнути саме в бліндаж. Я не знаю, це потрібно було зробити і все. Тягнула, скидала броню, руки тремтіли. Я б зробила це для будь—якої людини, не тільки для свого нареченого", - каже Олена.

Її наречений згадує те, як героїчно вона врятувала йому життя.

"Тягнула сама, бронежилет скинула, каску. У неї поранення в шию і в ногу. Все, що я пам'ятаю, вона тримає пальцем собі шию, а другою намотує мені турнікет", - розповів Станіслав.

Медики кажуть, що поранені кохані дивом вижили завдяки тому, що все було зроблено вчасно. Зараз вони в Дніпрі і вже пережили кілька операцій. Пара продовжує думати про весілля. Олена мило тримає свого коханого за руку і вмовляє, щоб він швидше одужав.

Як повідомляв Главред, на вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення і потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі".

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