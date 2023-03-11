Катували струмом і питали, де Бандера: український священник розповів про жахи російського полону

Загарбники піддавали полонених жорстоким тортурам – били струмом, запихали цвяхи під нігті. Також їм не давали спати і тримали без їжі та води.

Український священник розповів про жахи російського полону/ УНІАН, скрін

Український священик, настоятель одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб розповів про 70 днів російського полону і тортури, які застосовували російські окупанти до полонених. Священнослужитель потрапив у полон до загарбників на початку повномасштабної війни – тоді він разом з евакуаційною командою вирушив до острова Зміїний, щоб забрати тіла нібито загиблих українських прикордонників.

Евакуаційна команда рухалася до острова на рятувальному судні "Сапфір". І там перебували, зокрема, троє священників. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Російські загарбники повинні були пропустити українське судно, створивши коридор для гуманітарної місії. Проте вони не дотримали слова і захопили весь екіпаж у полон.

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Священнослужитель розповідає, що окупанти жорстоко катували полонених. Василь Вирозуб перебував у полоні 70 днів, і за цей час до нього застосовували різні тортури, а також ставити абсурдні питання.

"До останнього не вірили, що капелан та священик може не працювати з СБУ. Одне питання, друге, третє… Одне з питань "чи знаєш ти місце чи володієш інформацією про місцезнаходження Бандери?", – згадує він.

Спочатку допити проводили у тимчасово окупованому Криму. Пізніше полонених переправили до Бєлгородської області РФ, де застосовували жорстокі тортури. Зокрема, українців били струмом і запихали їм цвяхи під нігті. Крім цього, їм не давали спати, а також тримали без їжі та води.

Раніше громадянин Великої Британії Шон Піннер, який був у лавах ЗСУ і допомагав українським військовим захищати рідну землю, розповів, які страждання йому довелося пережити у полоні російських окупантів. Йому довелося пережити тортури зі струмом, побиття та серйозніші травми, яких завдавали загарбники.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів про те, що в 2014 році побував у російському полоні, коли був радником губернатора на Донбасі. У російському полоні були тортури, а також імітація розстрілу, розповів Світан.

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