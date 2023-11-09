"Велика помилка": експерт розповів про ризики електронного голосування під час війни

Якщо в Україні спробують на виборах запровадити голосування через "Дію", в результаті можна отримати кілька нових і досить серйозних ризиків.

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Олексій Кошель оцінив ідею проведення електронного голосування на виборах / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що запровадження електронного голосування в умовах повномасштабного російського вторгнення може стати великою помилкою, яка обійдеться нашій державі дуже дорого.

"Питання електронного голосування - це питання далекого майбутнього для дуже вузьких груп виборців. Якщо зараз серйозно говорити про електронне голосування, я б говорив про це в контексті голосування екіпажу станції "Академік Вернадський", можливо про моряків, які перебувають на суднах за межами своїх портів. Тому що питання електронного голосування для нас дуже ризиковане", - сказав Кошель в інтерв'ю Главреду.

За його словами, по-перше, потрібно враховувати питання кібербезпеки.

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"Хотів би нагадати, що прихильники е-голосування завжди посилаються на приклад банківських карт. Мовляв, ми в Мережі Інтернет використовуємо власні гроші за допомогою карток, так чому не можна довірити Мережі свій голос? Але влітку цього року один з українських онлайн-банків протягом одного тижня мав два серйозних збою в системі, в результаті чого клієнти не могли користуватися своїми коштами. Хто дасть гарантії, що вся кібермашина РФ в день голосування не буде працювати на те, щоб хоча б на певний час паралізувати процес голосування? Відповіді на це питання немає ні в кого, тому потрібно бути з цим надзвичайно обережними", - пояснив він.

По-друге, є ще й питання довіри до електронних механізмів.

"Так сталося, що у нас була своя історія з транзитним сервером в 2004 році, із заявами політиків, які після виборів заявляли про крадіжку у них перемоги, або, навпаки, про перемогу. Або про подолання п'ятивідсоткового бар'єру, наявності протоколів з мокрими печатками, а пізніше з'ясовувалося, що жодних протоколів не було, і це були звичайні політичні спекуляції", - нагадав Кошель.

Голова Комітету виборців України попередив, що якщо в Україні спробують на виборах ввести голосування через "Дію" або іншим способом, то в результаті можна отримати кілька нових і досить серйозних ризиків у вигляді часткової суспільної нелегітимності виборів і результатів голосування.

"І перед тим, як ухвалювати таке рішення, владі потрібно подивитися на результати останніх опитувань, де 65 відсотків громадян пов'язують електронне голосування з ризиком фальсифікацій", - резюмував він.

Хто такий Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

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