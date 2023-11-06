Зеленський: Зараз час для війни, а не для виборів

Зараз не час вкидів, які здійснює Росія, наголосив Зеленський.

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ЗМІ неодноразово писали, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів / Колаж Главреда. Фото: Facebook Володимир Зеленський, informator.ua

Президент Володимир Зеленський не підтримує ідею проведення виборів в умовах час дії воєнного стану. У вечірньому зверненні від 6 листопада сказав, що це питання "зараз не на часі".

За словами Зеленського, мають припинитися хвилі з "будь-якими речами, які розколюють політично". Президент, зокрема, зауважив, що зараз влада має насамперед перейматися обороною і фронтом.

"Ми повинні визначитися, що зараз - час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді", - сказав він. відео дня

Це потрібно, аби не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України, додав Зеленський.

"Моє особисте ставлення й заклик - так само, як 24 лютого, дбати про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта та про волю України, яка здобувається зараз у боях заради України", - підсумував він.

Вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський активно вивчає можливість проведення президентських виборів весною. Про це 3 листопада повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, уряд України залишає відкритою можливість проведення виборів. Разом з тим аналізуються всі аспекти, що стосуються цього питання. Враховуючи складну ситуацію в Україні, уряд обміркувує наслідки проведення виборів під час війни з Росією.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що президент таке рішення вже схвалив - президентські вибори нібито пройдуть у березні 2024 року.

Нагадаємо, згідно з Конституцією України проведення виборів в умовах дії воєнного стану забороняється. Тож для "розблокування" цієї ініціативи владі необхідно буде внести усі необхідні зміни до законодавства та убезпечити усіх учасників виборчого процесу.

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