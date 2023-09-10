Понад 420 тисяч: у ГУР розповіли, скільки окупантів зараз перебувають в Україні

Росія зосередила в Україні понад 420 тисяч своїх військовослужбовців, заявив заступник керівника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

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У ГУР розповіли, скільки окупантів зараз перебувають в Україні / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Країна-агресор РФ накопичила на території України угруповання військ чисельністю в 420 тисяч військовослужбовців. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє портал "Інтерфакс-Україна".

"РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях і на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях", - сказав офіцер.

За словами Скібіцького, за півтора року війни країна-агресор Росія так і не досягла поставленої диктатором Володимиром Путіним мети щодо повної окупації території України.

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"І саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії РФ проводить, по суті, на двох напрямках - "Куп'янськ-Лиман", і це "Мар'їнка-Донецьк" – для того, щоб виконати хоч якесь завдання і повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області",-пояснив офіцер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть прорвати лінії оборони РФ до кінця року. Після трьох місяців повільного прогресу український контрнаступ набирає певних обертів.

До того говорилося про те, що сотні тисяч окупантів зігнали для штурму: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок. Представник східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що російські окупанти формують "ударний кулак" на Куп'янському напрямку із сотень тисяч військових, але планування, асиметричні дії та рельєф дозволяють нівелювати перевагу в кількості.

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