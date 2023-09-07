ЗСУ можуть прорвати лінії оборони РФ до кінця року - розвідка США

Після трьох місяців повільного прогресу український контрнаступ набирає певних обертів.

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ЗСУ зможуть прорвати лінії оборони окупантів до кінця року / колаж: Главред, фото: ОПУ, 14 окрема механізована бригада

Директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол повідомив, що успіхи ЗСУ дозволяють припустити "реалістичну можливість" прориву решти ліній оборони російських військ до кінця 2023 року.

Як зазначив Трент Мол в інтерв'ю The Economist, що після трьох місяців повільного прогресу український контрнаступ набирає певних обертів.

"Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс... насправді досить значний ", - заявив Мол. відео дня

За його словами, DIA стежитиме за ознаками того, що країна-агресорка Росія може продовжувати постачати артилерійські боєприпаси на лінію фронту і зберігати лідерство на місцевому рівні.

У США визнають, що американські та українські посадовці не змогли оцінити глибину російської оборони і те, наскільки важко Україні буде пробити її за допомогою бронетехніки. Українські генерали розповіли газеті Guardian, що 80% зусиль Росії було спрямовано на розбудову першої та другої лінії оборони. Але Мол застерігає, що значна частина російських підкріплень залишається на третій лінії.

Трент Мол також зазначив, що нещодавні успіхи України є "значними" і дають її силам "реалістичну можливість" - якщо говорити мовою розвідки, то з ймовірністю 40-50% - прорвати решту російських рубежів до кінця року. Але він попереджає, що обмеженість боєприпасів і погіршення погоди зроблять це "дуже складним".

В той же час увага розвідувальної спільности США вже переключається на наступний бойовий сезон. DIA вважає, що якщо Україна зможе розширити виступ навколо Роботиного, утримати свої позиції і забезпечити постачання боєприпасів, вона буде добре підготовлена до нового прориву у 2024 році.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ "дали по зубах" кадирівцям під Бахмутом, мають успіхи біля Кліщіївки. Протягом доби під Бахмутом було знищено близько 170 окупантів. Не менш гаряче зараз й на Мар'їнському напрямку.

У Генштабі повідомили, що Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом. Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, знищувати ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

ЗСУ наступають на півдні й прорвали оборону РФ. Речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук розкрив, що підрозділи ЗСУ просунулися на півдні від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

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