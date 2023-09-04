ЗСУ тримають оборону: окупанти наступають та зазнають втрат на передовій

Через російські терористичні атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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ЗСУ відбивають атаку окупантів / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ситуацію на фронті за добу - країна-агресорка Росія завдала 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.

Як повідомили у вечірньому зведенні Генштабу на сторінці у Facebook, що через російські терористичні атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударків Харківської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Роботиного, Степногірська Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Молодіжного.

Також у Генштабі повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

відео дня

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у зведенні.

Просування ЗСУ

Нагадаємо, що видання The New York Times повідомило, що ЗСУ можуть взяти Токмак в кільце та перемолотити окупантів. Недавніми боями українська армія перевершила очікування. ЗСУ займають панівні висоти і в декількох місцях долають основну лінію оборони росіян.

ЗСУ звільнили під Бахмутом 47 кв. кілометрів території. Минулого тижня в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озеряновки було деокуповано ще три квадратних кілометри.

Генерал розповів про потужне просування ЗСУ. Олександр Тарнавський повідомив, що мінне поле заблокувало українські війська на кілька тижнів, поки сапери повільно розчищали штурмовий шлях, але тепер цей бар’єр подолано.

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