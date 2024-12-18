Понад 200 поранених: СБУ перехопила розмови росіян про великі втрати КНДР

Лише протягом кількох днів в один із російських госпіталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.

https://glavred.net/ukraine/bolee-200-ranenyh-sbu-perehvatila-razgovory-rossiyan-o-bolshih-poteryah-kndr-10623347.html Посилання скопійоване

СБУ перехопила розмови росіян про великі втрати КНДР / Колаж: Главред, фото: УНІАН, KCNA (ілюстративне фото)

Ви дізнаєтеся:

Дві телефонні розмови росіян про великі втрати північнокорейців

СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні

Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів, які свідчать про значні втрати серед військових КНДР у Курській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Сили оборони України завдають серйозних втрат підрозділам РФ та Північної Кореї на території Курської області. Лише протягом кількох днів до одного з російських госпіталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР", - ідеться в повідомленні. відео дня

Згідно з повідомленням, про це свідчить перехоплення СБУ, в якому медсестра лікарні в Московській області спілкується зі своїм чоловіком-російським військовослужбовцем, який воює проти України в Харківській області.

"Учора поїзд був приблизно близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 - це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо", - наводить СБУ слова медсестри.

В іншій розмові, як зазначають у СБУ, дружина окупанта розповідає, що палати в лікарнях РФ віддають військовим КНДР, а поранених російських окупантів лікують у гірших умовах.

В українській спецслужбі нагадують, що слідчі СБУ вже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за статтею 437 Кримінального кодексу України.

СБУ, КНДР / Фото: скріншот з ТК Главред

Армія КНДР, Північна Корея, Інфографіка / Інфографіка: Главред

Армія КНДР на війні з Україною - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський заявив про те, що армія РФ і КНДР готують нові атаки проти ЗСУ. Головком ЗСУ доповів про участь північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії - є багато деталей і щодо знищення цих сил.

Генерал Ігор Романенко розповів, чи перекине Путін військових КНДР на схід України. Країна-агресор Росія може залучити солдатів КНДР до бойових дій на сході України, однак поки що російський диктатор ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання

У Forbes назвали втрати корпусу КНДР на Курщині. Командування армії РФ вперше кинуло в бій солдатів корпусу КНДР у Курській області. Під час штурмів на минулих вихідних корпус Північної Кореї міг втратити кожного 25-го солдата. Бої відбулися під селом Плехове.

Читайте також:

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред