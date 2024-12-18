Понад 200 поранених: СБУ перехопила розмови росіян про великі втрати КНДР

Ви дізнаєтеся:
- Дві телефонні розмови росіян про великі втрати північнокорейців
- СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні
Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів, які свідчать про значні втрати серед військових КНДР у Курській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Сили оборони України завдають серйозних втрат підрозділам РФ та Північної Кореї на території Курської області. Лише протягом кількох днів до одного з російських госпіталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР", - ідеться в повідомленні.відео дня
Згідно з повідомленням, про це свідчить перехоплення СБУ, в якому медсестра лікарні в Московській області спілкується зі своїм чоловіком-російським військовослужбовцем, який воює проти України в Харківській області.
"Учора поїзд був приблизно близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 - це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо", - наводить СБУ слова медсестри.
В іншій розмові, як зазначають у СБУ, дружина окупанта розповідає, що палати в лікарнях РФ віддають військовим КНДР, а поранених російських окупантів лікують у гірших умовах.
В українській спецслужбі нагадують, що слідчі СБУ вже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за статтею 437 Кримінального кодексу України.
Армія КНДР на війні з Україною - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Володимир Зеленський заявив про те, що армія РФ і КНДР готують нові атаки проти ЗСУ. Головком ЗСУ доповів про участь північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії - є багато деталей і щодо знищення цих сил.
Генерал Ігор Романенко розповів, чи перекине Путін військових КНДР на схід України. Країна-агресор Росія може залучити солдатів КНДР до бойових дій на сході України, однак поки що російський диктатор ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання
У Forbes назвали втрати корпусу КНДР на Курщині. Командування армії РФ вперше кинуло в бій солдатів корпусу КНДР у Курській області. Під час штурмів на минулих вихідних корпус Північної Кореї міг втратити кожного 25-го солдата. Бої відбулися під селом Плехове.
Читайте також:
- Десятки вбитих і зниклих безвісти: ЗСУ розгромили солдатів КНДР на Курщині
- Армія РФ і КНДР готують нові атаки проти ЗСУ: Зеленський заявив про втрати
- Відправлення військ КНДР в Україну: у США попередили про можливу ескалацію
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред