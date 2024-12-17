Відправка військ КНДР в Україну: в США попередили про можливу ескалацію

Північнокорейські війська є законними цілями для ЗСУ, адже вони вже вступили у війну.

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США посилюватимуть Україну на тлі ризику ескалації / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна бригада, скріншот

Що сказав Міллер:

Перетин військових КНДР кордону з Україною буде ескалацією війни

Північнокорейські війська в РФ вже зазнають втрат

Штати посилюють обороноздатність України

Рішення країни-агресора Росії та Північної Кореї задіювати військових КНДР для участі у бойових діях безпосередньо на території України буде розцінюватися Штатами, як посилення ескалації.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він також додав, що північнокорейські військові зараз є законними цілями ЗСУ на Курщині і, відповідно, у випадку ескалації будуть законними цілями на території України.

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"Вони вступили у війну, і вони, як такі, є комбатантами і є законними цілями для українських військових", - підкреслив він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Речник Держдепу наголосив, що перетин кордону із Україною силами із КНДР буде ескалацією не тільки з боку уряду Росії, але й з боку уряду Північної Кореї, яка направила свої війська в РФ.

Міллер додав, що на тлі залучення військ КНДР у бойових діях проти України США вже роблять кроки задля посилення обороноздатності України і будуть продовжувати працювати у цьому напрямку.

Участь військових КНДР у війні проти України

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що сили КНДР мають великі втрати і погано комунікують з російськими окупантами на Курщині, що підриває військові операції РФ.

Раніше також в ЦПД розповіли, що Росія кидає в бій військовослужбовців із КНДР без будь-якої підтримки броньованої техніки. Тактика ворога полягає в тому, що північнокорейські військові накопичують свої сили у посадках, після чого їх женуть на штурм.

Така тактика противника, як писав Главред, призводить до того, що підрозділи армії КНДР зазнають значних втрат у боях на Курщині. Наразі Росія намагається компенсувати ці втрати та доукомплектувати війська.

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Хто такий Метью Міллер? Метью Міллер - американський державний службовець, який нині обіймає посаду прес-секретаря Державного департаменту США. Будучи давнім фахівцем зі зв'язків із громадськістю Демократичної партії, він раніше працював в адміністрації Обами та брав участь у кількох президентських кампаніях Демократичної партії, пише Вікіпедія.

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