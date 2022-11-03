УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Колишній військовий ЗСУ обстрілює Україну з російського корабля

3 листопада 2022, 17:41

Зрадник відмовився передислокуватися в Одесу і присягнув на вірність агресору.

Зрадник
Колишній військовий ЗСУ обстрілює Україну з російського корабля / УНІАН, ДБР

Колишній військовий ЗСУ у 2014 році перейшов на бік Росії після анексії Криму. Тепер він допомагає запускати ракети, які обстрілюють українські міста.

Як повідомили в ДБР, колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвета "Тернопіль", в 2014 році перейшов на бік ворога повідомили про підозру.

За інформацією слідчих, після захоплення окупантами його військової частини в Севастополі командир відмовився передислокуватися в Одесу і присягнув на вірність агресору. Зараз зрадник воює проти України у складі Збройних сил РФ на посаді командира бойової частини великого десантного корабля "Цезар Куніков".

Зрадник обстрілює Україну
Зрадник обстрілює Україну / ДБР

"В обов'язки зрадника входить введення даних по запуску ракет для обстрілу українських мирних міст", - додали в ДБР.

Правоохоронці заочно повідомили колишньому українському військовому підозрі в державній зраді, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше ми повідомляли, що українські військові ліквідували російського окупанта Олега Шейкіна, який був занесений до бази "Миротворця" за участь у підрозділі бандформування.

"Денацифікований" був родом з окупованої Макіївки. З 2014 року він почав воювати проти українських захисників у складі армії РФ.

Також ми писали, що на війні в Україні був "демілітаризований" мобілізований окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Кам'янська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ДБР
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:16

Зеленський поставив умову для участі в саміті G20: справа в Путіні

18:07

Хотіли вирішити "проблему України": Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну - The TimesВідео

17:44

"Уламки розлетілися на два квартали": ЗСУ знищили базу ФСБ у МелітополіВідео

17:41

Колишній військовий ЗСУ обстрілює Україну з російського корабля

17:41

Путін обговорював з Ердоганом застосування ядерної зброї: з'явилися подробиціВідео

Реклама
17:22

Росію викрили у брехні через істерію про "брудну бомбу" і дико зганьбилиВідео

17:08

Більше ніякого смороду: як позбутися від неприємного запаху з унітазу

16:43

Як номер квартири впливає на долю і який підходить саме вам

16:38

Шкіра тріскається, лущиться і пече: як правильно доглядати за обличчям і руками в холодну пору рокуВідео

16:28

На Росію чекає розпад, війна або відсторонення Путіна від влади в разі гучної перемоги ЗСУ – ГозманВідео

16:23

Гребенщиков похвалив Пугачову за ненависть до путінської Росії

16:14

Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вперше показала новонароджену крихітку-донюВідео

16:02

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

15:52

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

15:50

Іран можуть покарати за підтримку Росії у війні проти України: експерт розкрив хитрий сценарійВідео

15:37

Грецька богиня: колишня дружина Віталія Кличка зухвало виставила ідеальні ніжки біля басейну

15:34

Померла українська співачка Наталія Романенко

15:31

Заморожена війна в Україні чи зупинка поставок зброї: чим для нас небезпечний конфлікт на Середньому СходіВідео

15:30

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту

15:30

У Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ: окупанти очікують наступу ЗСУ та готують провокаціїВідео

Реклама
15:20

Іран програє війну, якщо розв'яже її на Близькому Сході - експертВідео

15:19

Коли ворог краще за друга: як зрозуміти, що вас використовує близька людина

15:02

Вторгнення Білорусі в Україну: у Генштабі назвали терміни можливого нападуВідео

14:38

Вуса і декольте нарозхрист: дочка Варум і Агутіна вразила зовнішнім виглядом

14:32

Рада ухвалила бюджет на 2023 рік: що важливо знати кожному українцюВідео

14:26

У США запропонували Україні відмовитись від територій: Подоляк жорстко розніс такий закликВідео

14:22

Чому Іран не припинить постачання зброї Росії: експерт назвав дві причиниВідео

14:19

Даша Малахова розповіла про розлучення з чоловіком-ватником

14:05

Денис Казанський. Ердоган дав Путіну смачного ляпасаВідеоблоги

13:54

"Не отримають Ладу": у РФ родичам не віддають тіло "демілітаризованого" окупанта

13:49

"Це останній аргумент Путіна": генерал пояснив, чому РФ блокує зерновий коридор і б'є по енергооб’єктахВідео

13:43

"Вкрали все": Гарік Кричевський розповів, що зробили росіяни з його будинком

13:33

Ракета HIMARS влучила в кабінет "голови": у Голій Пристані знищена будівля окупаційної адміністраціїВідео

13:15

Загроза наступу Росії на Київ з Білорусі: у ЗСУ мають намір випередити ворогаВідео

13:14

Всі були поранені та 12 годин йшли босоніж по полях: розвідник розповів, як з побратимами врятувався з полонуВідео

13:02

Зіткнення Ірану із Заходом загрожує Україні заморожуванням війни або поступками Росії – Куса

12:45

Олімпійський чемпіон Верняєв закликає до довічної дискваліфікації росіян і білорусів, які підтримують війну

12:45

Марія Бурмака розкрила подробиці трагічної смерті чоловіка, за якого виходила двічіВідео

12:18

Бійці ЗСУ розтрощили Панцир-С1 військ РФ: ЗРПК окупантів за $15 млн став металобрухтомВідео

11:50

З будівлі адміністрації в Херсоні зник прапор РосіїВідео

Реклама
11:31

"Мамка ще огого!": співачка MamaRika похвалилася пружними формами в спідній білизні

11:22

Наречені, яким не пощастило: 7 жіночих імен, які роблять своїх власниць самотнімиВідео

11:22

Інтереси зовнішніх гравців щодо війни в Україні: чат з експертом-міжнародником Ілією Кусою

11:21

У МЗС рознесли слова Путіна про "гарантії" щодо зерна: Україна не брала на себе нових зобов'язаньВідео

11:17

Жирний Басков розмазав соплі в ефірі у Корчевникова, шкодуючи російських 300-их

11:06

На Путіна чекає неминуча поразка: Ердоган закликав РФ вивести війська і терміново почати переговори - ЗМІ

10:59

День ракетних військ і артилерії і День інженерних військ: потужні привітання і картинки захисникам

10:55

Гороскоп на листопад-2022 для всіх: на Овна чекає успіх у грошах, а у Водолія буде руйнуватися життяВідео

10:50

"Тобі і твоїй шоблі скоро "звізда": Єфросиніна відповіла маразматику Соловйову

10:37

У Сніданку з 1+1 Оля Полякова розповіла про участь у грузинських Танцях з зіркамиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осінь
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти