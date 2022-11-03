Колишній військовий ЗСУ обстрілює Україну з російського корабля / УНІАН, ДБР

Колишній військовий ЗСУ у 2014 році перейшов на бік Росії після анексії Криму. Тепер він допомагає запускати ракети, які обстрілюють українські міста.

Як повідомили в ДБР, колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини протичовнового корвета "Тернопіль", в 2014 році перейшов на бік ворога повідомили про підозру.

За інформацією слідчих, після захоплення окупантами його військової частини в Севастополі командир відмовився передислокуватися в Одесу і присягнув на вірність агресору. Зараз зрадник воює проти України у складі Збройних сил РФ на посаді командира бойової частини великого десантного корабля "Цезар Куніков".

Зрадник обстрілює Україну / ДБР

"В обов'язки зрадника входить введення даних по запуску ракет для обстрілу українських мирних міст", - додали в ДБР.

Правоохоронці заочно повідомили колишньому українському військовому підозрі в державній зраді, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше ми повідомляли, що українські військові ліквідували російського окупанта Олега Шейкіна, який був занесений до бази "Миротворця" за участь у підрозділі бандформування.

"Денацифікований" був родом з окупованої Макіївки. З 2014 року він почав воювати проти українських захисників у складі армії РФ.

Також ми писали, що на війні в Україні був "демілітаризований" мобілізований окупант з Уралу - 40-річний Артем Небаєв. Він отримав повістку 28 вересня, а вже 8 жовтня загинув від отриманого поранення. Тобто житель Кам'янська-Уральського загинув всього лише через 10 днів після отримання повістки.

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