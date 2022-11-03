Іран програє війну, якщо розв'яже її на Близькому Сході - експерт

Іран програє у війні на Близькому Сході / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Якщо Іран розв'яже війну на Близькому Сході, то швидше за все програє. Однак жертв і руйнувань в такому випадку буде багато. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

Він також зазначив, що Штати не хочуть цієї війни і не готові відправляти туди свої війська для вирішення конфлікту.

"Ні, не потрібна. І вони це прекрасно розуміють. Як я вже сказав, Іран в такій війні, швидше за все, програє. Але скільки це займе часу, скільки буде жертв і руйнувань, що буде потрібно, щоб його зупинити. Очевидно, що Штати абсолютно не готові знову відправляти війська на Близький Схід, оскільки це підірве громадську думку. Особливо після того, як в останні роки вони ці війська звідти вивели", - сказав Куса.

Війна з Іраном може бути перемогою для США, але вона потягне за собою купу гуманітарних, економічних і ядерних проблем.

Однак з боку адміністрації Білого дому спостерігається якась спокуса, яка полягає в бажанні скористатися протестами в Ірані. Однак готовності до прямих дій там поки немає.

"Я вважаю, що ні Європа, ні Штати такої війни не хочуть і не хотіли б. Більш того, і Саудівська Аравія її не особливо хоче, і цей злив в пресу якраз міг бути сигналом - мовляв, давайте терміново щось робити. Тобто це могло бути зроблено для того, щоб підняти всіх на вуха і зупинити ескалацію", - додав експерт.

Єдиною країною, яка могла б хотіти війни з Іраном, є Ізраїль. Однак вони не будуть провокувати цю війну, якщо зрозуміють, що США їх не підтримують в даному питанні.

"Тому я не бачу передумов для великої війни на Близькому Сході, тому що жоден з учасників її не хоче. Я точно можу сказати, що ця історія з Іраном - це інформаційна інтервенція. Тому що подібні речі публічно ніхто не зливає, тільки якщо це не зроблено спеціально", - сказав Куса.

Причиною цього могло стати бажання відвернути людей від протестів. Однак експерт вважає це дуже слабким аргументом, адже велика війна тільки прискорює процес падіння режиму.

"І це - те, до чого все йде, оскільки війна у іранців непопулярна. Навіть серед тих, хто лояльний до влади, бо ніхто не хоче воювати. Тому поки я це бачу як інформаційну провокацію, але незрозуміло, хто її запустив, і до чого вона повинна привести", - зазначив експерт.

Роль Ірану у війні Росії проти України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній і критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

У МЗС України ініціювали розрив дипломатичних відносин з Іраном. Керівник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба сказав, що Тегеран діє підло і брехливо. Київ такго не терпітиме.

Іран офіційно заперечує інформацію, згідно з якою Тегеран передає Москві зброю. Йдеться, в тому числі, і про постачання окупантам РФ дронів-камікадзе.

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