УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Іран програє війну, якщо розв'яже її на Близькому Сході - експерт

3 листопада 2022, 15:20

США і Європа не хочуть втручатися у війну на Близькому Сході, їм це невигідно.

Іран, Ілля Куса
Іран програє у війні на Близькому Сході / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Якщо Іран розв'яже війну на Близькому Сході, то швидше за все програє. Однак жертв і руйнувань в такому випадку буде багато. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

Він також зазначив, що Штати не хочуть цієї війни і не готові відправляти туди свої війська для вирішення конфлікту.

"Ні, не потрібна. І вони це прекрасно розуміють. Як я вже сказав, Іран в такій війні, швидше за все, програє. Але скільки це займе часу, скільки буде жертв і руйнувань, що буде потрібно, щоб його зупинити. Очевидно, що Штати абсолютно не готові знову відправляти війська на Близький Схід, оскільки це підірве громадську думку. Особливо після того, як в останні роки вони ці війська звідти вивели", - сказав Куса.

Війна з Іраном може бути перемогою для США, але вона потягне за собою купу гуманітарних, економічних і ядерних проблем.

Однак з боку адміністрації Білого дому спостерігається якась спокуса, яка полягає в бажанні скористатися протестами в Ірані. Однак готовності до прямих дій там поки немає.

"Я вважаю, що ні Європа, ні Штати такої війни не хочуть і не хотіли б. Більш того, і Саудівська Аравія її не особливо хоче, і цей злив в пресу якраз міг бути сигналом - мовляв, давайте терміново щось робити. Тобто це могло бути зроблено для того, щоб підняти всіх на вуха і зупинити ескалацію", - додав експерт.

Єдиною країною, яка могла б хотіти війни з Іраном, є Ізраїль. Однак вони не будуть провокувати цю війну, якщо зрозуміють, що США їх не підтримують в даному питанні.

"Тому я не бачу передумов для великої війни на Близькому Сході, тому що жоден з учасників її не хоче. Я точно можу сказати, що ця історія з Іраном - це інформаційна інтервенція. Тому що подібні речі публічно ніхто не зливає, тільки якщо це не зроблено спеціально", - сказав Куса.

Причиною цього могло стати бажання відвернути людей від протестів. Однак експерт вважає це дуже слабким аргументом, адже велика війна тільки прискорює процес падіння режиму.

"І це - те, до чого все йде, оскільки війна у іранців непопулярна. Навіть серед тих, хто лояльний до влади, бо ніхто не хоче воювати. Тому поки я це бачу як інформаційну провокацію, але незрозуміло, хто її запустив, і до чого вона повинна привести", - зазначив експерт.

Роль Ірану у війні Росії проти України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній і критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

У МЗС України ініціювали розрив дипломатичних відносин з Іраном. Керівник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба сказав, що Тегеран діє підло і брехливо. Київ такго не терпітиме.

Іран офіційно заперечує інформацію, згідно з якою Тегеран передає Москві зброю. Йдеться, в тому числі, і про постачання окупантам РФ дронів-камікадзе.

Інші новини:

Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:38

Шкіра тріскається, лущиться і пече: як правильно доглядати за обличчям і руками в холодну пору року

16:28

На Росію чекає розпад, війна або відсторонення Путіна від влади в разі гучної перемоги ЗСУ – ГозманВідео

16:23

Гребенщиков похвалив Пугачову за ненависть до путінської Росії

16:14

Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вперше показала новонароджену крихітку-донюВідео

16:02

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

Реклама
15:52

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

15:50

Іран можуть покарати за підтримку Росії у війні проти України: експерт розкрив хитрий сценарійВідео

15:37

Грецька богиня: колишня дружина Віталія Кличка зухвало виставила ідеальні ніжки біля басейну

15:34

Померла українська співачка Наталія Романенко

15:31

Заморожена війна в Україні чи зупинка поставок зброї: чим для нас небезпечний конфлікт на Середньому СходіВідео

15:30

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту

15:30

У Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ: окупанти очікують наступу ЗСУ та готують провокаціїВідео

15:20

Іран програє війну, якщо розв'яже її на Близькому Сході - експертВідео

15:19

Коли ворог краще за друга: як зрозуміти, що вас використовує близька людина

15:02

Вторгнення Білорусі в Україну: у Генштабі назвали терміни можливого нападуВідео

14:38

Вуса і декольте нарозхрист: дочка Варум і Агутіна вразила зовнішнім виглядом

14:32

Рада ухвалила бюджет на 2023 рік: що важливо знати кожному українцюВідео

14:26

У США запропонували Україні відмовитись від територій: Подоляк жорстко розніс такий закликВідео

14:22

Чому Іран не припинить постачання зброї Росії: експерт назвав дві причиниВідео

14:19

Даша Малахова розповіла про розлучення з чоловіком-ватником

Реклама
14:05

Денис Казанський. Ердоган дав Путіну смачного ляпасаВідеоблоги

13:54

"Не отримають Ладу": у РФ родичам не віддають тіло "демілітаризованого" окупанта

13:49

Блокування зернового коридору й удари по енергооб’єктах України – це останній аргумент Путіна – МаломужВідео

13:43

"Вкрали все": Гарік Кричевський розповів, що зробили росіяни з його будинком

13:33

Ракета HIMARS влучила в кабінет "голови": у Голій Пристані знищена будівля окупаційної адміністраціїВідео

13:15

Загроза наступу Росії на Київ з Білорусі: у ЗСУ мають намір випередити ворогаВідео

13:14

Всі були поранені та 12 годин йшли босоніж по полях: розвідник розповів, як з побратимами врятувався з полонуВідео

13:02

Зіткнення Ірану із Заходом загрожує Україні заморожуванням війни або поступками Росії – Куса

12:45

Олімпійський чемпіон Верняєв закликає до довічної дискваліфікації росіян і білорусів, які підтримують війну

12:45

Марія Бурмака розкрила подробиці трагічної смерті чоловіка, за якого виходила двічіВідео

12:18

Бійці ЗСУ розтрощили Панцир-С1 військ РФ: ЗРПК окупантів за $15 млн став металобрухтомВідео

11:50

З будівлі адміністрації в Херсоні зник прапор РосіїВідео

11:31

"Мамка ще огого!": співачка MamaRika похвалилася пружними формами в спідній білизні

11:22

Наречені, яким не пощастило: 7 жіночих імен, які роблять своїх власниць самотнімиВідео

11:22

Інтереси зовнішніх гравців щодо війни в Україні: чат з експертом-міжнародником Ілією Кусою

11:21

У МЗС рознесли слова Путіна про "гарантії" щодо зерна: Україна не брала на себе нових зобов'язаньВідео

11:17

Жирний Басков розмазав соплі в ефірі у Корчевникова, шкодуючи російських 300-их

11:06

На Путіна чекає неминуча поразка: Ердоган закликав РФ вивести війська і терміново почати переговори - ЗМІ

10:59

День ракетних військ і артилерії і День інженерних військ: потужні привітання і картинки захисникам

10:55

Гороскоп на листопад-2022 для всіх: на Овна чекає успіх у грошах, а у Водолія буде руйнуватися життяВідео

Реклама
10:50

"Тобі і твоїй шоблі скоро "звізда": Єфросиніна відповіла маразматику Соловйову

10:37

У Сніданку з 1+1 Оля Полякова розповіла про участь у грузинських Танцях з зіркамиВідео

10:32

ЗСУ "відкобзонили" однопрізвищника диктатора Франка

10:31

Військові невдачі РФ послаблять режим, з'являться умови для відсторонення Путіна від влади - МаломужВідео

10:27

Як оформити вікно без штор: найкращі ідеї для різних кімнат

10:11

"Поп-король вже не той": осиплий Кіркоров зганьбився на концерті

09:58

Конфлікт в елітах РФ: у Кремлі задумалися над "нейтралізацією" Пригожина - ЗМІ

09:36

У Кремлі серйозно думають про застосування "ядерки"?Погляд

09:34

ЗСУ б'ють війська РФ на полі бою: у жовтні ворог втрачав по 40 танків на день - розвідка БританіїВідео

09:20

У трьох областях аварійно вимикатимуть світло: в Укренерго розповіли, де не буде електрикиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти