Війна між РФ і Україною закінчиться за столом переговорів - генсек НАТО

Коли журналісти запитали генсека НАТО про те, як він оцінює результат російського вторгнення в Україну, то Йенс Столтенберг відповів дуже лаконічно.
Війна Росії проти України повинна остаточно завершитися за столом переговорів, а офіційний Київ як і раніше потребує підтримки НАТО. Про це в коментарі CNN заявив генсек Альянсу - відразу після його зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Харріс і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.
Коли журналіст Мджей Лі запитав генсека про те, як він оцінює результат російського вторгнення в Україну, то Столтенберг відповів лаконічно.
"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгострокової перспективи", ‒ сказав він.
Столтенберг зазначив, що ситуація в Україні вже перетворилося на" війну на виснаження", в якій українці" платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але"Росія несе великі втрати".
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Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що війна між РФ і Україною перейшла в "війну на виснаження" і ніхто не може з упевненістю спрогнозувати, як і коли вона закінчиться, заявив
Після 13 тижнів війни очевидно, що Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки зі своїм початковим задумом кампанії, а Україна довела свою готовність і здатність чинити опір завдяки мужності і професіоналізму військових і західної допомоги навчанням і зброєю, сказав він в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.
"Війни непередбачувані, і ніхто не може з упевненістю сказати, коли і як закінчиться ця війна", - зазначив генсек НАТО.
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