Війна між РФ і Україною закінчиться за столом переговорів - генсек НАТО / Колаж Фото УНІАН, Reuters

Війна Росії проти України повинна остаточно завершитися за столом переговорів, а офіційний Київ як і раніше потребує підтримки НАТО. Про це в коментарі CNN заявив генсек Альянсу - відразу після його зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Харріс і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

Коли журналіст Мджей Лі запитав генсека про те, як він оцінює результат російського вторгнення в Україну, то Столтенберг відповів лаконічно.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто повинні бути готові до довгострокової перспективи", ‒ сказав він.

Столтенберг зазначив, що ситуація в Україні вже перетворилося на" війну на виснаження", в якій українці" платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але"Росія несе великі втрати".

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Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що війна між РФ і Україною перейшла в "війну на виснаження" і ніхто не може з упевненістю спрогнозувати, як і коли вона закінчиться, заявив

Після 13 тижнів війни очевидно, що Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки зі своїм початковим задумом кампанії, а Україна довела свою готовність і здатність чинити опір завдяки мужності і професіоналізму військових і західної допомоги навчанням і зброєю, сказав він в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

"Війни непередбачувані, і ніхто не може з упевненістю сказати, коли і як закінчиться ця війна", - зазначив генсек НАТО.

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