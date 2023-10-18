Бої за Кліщіївку йдуть досі: ЗСУ зосереджені на одній ділянці

Українським військовим важливо взяти під контроль залізницю, щоб розвинути контрнаступ на Бахмутському напрямку.

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ЗСУ йдуть вперед / Колаж Главреда. Фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 1 окремий батальйон морської піхоти.

Попри звільнення Кліщіївки, заявлене Генштабом ще на початку вересня, бої у населеному пункті тривають досі.

Як розповів в ефірі "Донбас.Реалії" кореспондент Радіо Свобода Єгор Логінов, наразі українським захисникам дуже важливо вибити ворога з ділянки залізничного вузла. У самій Кліщіївці йдуть важкі бої.

"Саме район залізничного вузла є найбільш укріпленим опорним пунктом взагалі у всій Кліщіївці. Хоча рельєф місцевості (викликає) великі складнощі для російських військ (саме - перейти через цей насип і активно постачати цей район технікою), проте сама вона добре захищена. Там є бетонні укриття.. вибити звідти армію Росії дуже і дуже важко", - пояснив Логінов. відео дня

Залізничний вузол є основним рубежем, який необхідно перетнути ЗСУ, щоб далі рухатися і розвивати контрнаступ, зазначив журналіст.

Звільнення Кліщіївки

17 вересня бійці бригади "Лють" підтвердили деокупацію Кліщіївки, незадовго до цього ЗСУ було звільнено інший населений пункт неподалік - Андріївка.

ЗСУ контролюють вогнем трасу "Бахмут-Горлівка", що значно погіршує логістику окупантів.

"Росіяни втратили підступи до цих населених пунктів, утримання не призведе ні до яких успіхів. Навпаки - сприятиме тому, що ми будемо завдавати ударів їхнім військам", - повідомляти керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Логістика окупантів через регулярні удари ЗСУ дуже сильно страждає.

Війна в Україні - актуальні новини

Вже кілька тижнів окупанти ведуть новий масштабний наступ на сході України, щоб змусити Генштаб ЗСУ перекинути війська з півдня, де у захисників намітився певний успіх.

На Таврійському напрямку у ВСУ є частковий успіх південніше Роботиного.

Однак ворог зазнає величезних втрат в штурмах. Повідомляється, що на північному фасі Авдіївського виступу росіяни втратили у ході бою 63 одиниці військової техніки. Тільки на вказаній ділянці кількість загиблих окупантів вимірюється сотнями.

Крім того, ЗС РФ стягують ресурси на Куп'янськ. Через місто проходить важливий для окупантів залізничний вузол.

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