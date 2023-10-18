УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бої за Кліщіївку йдуть досі: ЗСУ зосереджені на одній ділянці

Яна Ставська
18 жовтня 2023, 22:29 оновлено 18 жовтня, 22:46
Українським військовим важливо взяти під контроль залізницю, щоб розвинути контрнаступ на Бахмутському напрямку.
всу
ЗСУ йдуть вперед / Колаж Главреда. Фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 1 окремий батальйон морської піхоти.

Попри звільнення Кліщіївки, заявлене Генштабом ще на початку вересня, бої у населеному пункті тривають досі.

Як розповів в ефірі "Донбас.Реалії" кореспондент Радіо Свобода Єгор Логінов, наразі українським захисникам дуже важливо вибити ворога з ділянки залізничного вузла. У самій Кліщіївці йдуть важкі бої.

"Саме район залізничного вузла є найбільш укріпленим опорним пунктом взагалі у всій Кліщіївці. Хоча рельєф місцевості (викликає) великі складнощі для російських військ (саме - перейти через цей насип і активно постачати цей район технікою), проте сама вона добре захищена. Там є бетонні укриття.. вибити звідти армію Росії дуже і дуже важко", - пояснив Логінов.

відео дня

Залізничний вузол є основним рубежем, який необхідно перетнути ЗСУ, щоб далі рухатися і розвивати контрнаступ, зазначив журналіст.

Звільнення Кліщіївки

17 вересня бійці бригади "Лють" підтвердили деокупацію Кліщіївки, незадовго до цього ЗСУ було звільнено інший населений пункт неподалік - Андріївка.

ЗСУ контролюють вогнем трасу "Бахмут-Горлівка", що значно погіршує логістику окупантів.

"Росіяни втратили підступи до цих населених пунктів, утримання не призведе ні до яких успіхів. Навпаки - сприятиме тому, що ми будемо завдавати ударів їхнім військам", - повідомляти керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Логістика окупантів через регулярні удари ЗСУ дуже сильно страждає.

Війна в Україні - актуальні новини

Вже кілька тижнів окупанти ведуть новий масштабний наступ на сході України, щоб змусити Генштаб ЗСУ перекинути війська з півдня, де у захисників намітився певний успіх.

На Таврійському напрямку у ВСУ є частковий успіх південніше Роботиного.

Однак ворог зазнає величезних втрат в штурмах. Повідомляється, що на північному фасі Авдіївського виступу росіяни втратили у ході бою 63 одиниці військової техніки. Тільки на вказаній ділянці кількість загиблих окупантів вимірюється сотнями.

Крім того, ЗС РФ стягують ресурси на Куп'янськ. Через місто проходить важливий для окупантів залізничний вузол.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Бахмут війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Удар ATACMS по аеродрому в Бердянську: на супутникових знімках видно пошкодження

Удар ATACMS по аеродрому в Бердянську: на супутникових знімках видно пошкодження

23:02 Україна
РФ перекинула бойових дельфінів для атаки на український спецназ

РФ перекинула бойових дельфінів для атаки на український спецназ

21:14 Україна
Наступ продовжується: ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботиного - Тарнавський

Наступ продовжується: ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботиного - Тарнавський

21:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:02

Удар ATACMS по аеродрому в Бердянську: на супутникових знімках видно пошкодження

22:32

Надя Дорофєєва попрощалася з новим чоловіком після 4 місяців шлюбу

22:30

Шойгу злякався військових навчань НАТО та заявив про підготовку ядерного удару по РФ

22:29

Бої за Кліщіївку йдуть досі: ЗСУ зосереджені на одній ділянці

21:47

Штормитиме мінімум 2 дні: Україну накрила майже 6-бальна магнітна буря

Росія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - МусієнкоРосія прагне переключити увагу ЗСУ з півдня на схід, на черзі штурм Марʼїнки - Мусієнко
21:36

Путін з'явився перед Сі з валізками: ЗМІ розкрили їхній вміст

21:30

Не пішов зі служби: куди Віталій Козловський перевівся з Нацгвардії

21:14

РФ перекинула бойових дельфінів для атаки на український спецназ

21:09

Наступ продовжується: ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботиного - Тарнавський

Реклама
20:47

Вирили окопи: війська РФ готується до "оборони" у Джанкої і по всьому Криму - Атеш

20:31

Тест на вашу кмітливість: вгадайте, хто потоне на картинці

20:11

Користувачі Мережі були вражені наповал: як насправді виготовляються шпалери

19:49

Потап таємно покинув Україну разом з Настею Каменських - коментар артиста

19:38

"Відповість Путіну": РФ чекає реакція Ізраїлю, якщо вона причетна до війни - експертВідео

19:34

Цей закусочний торт-салат захопить всіх на Новий рік 2024: рецепт за 10 хвилинВідео

19:17

Буде +1 і дощ: в яких областях України бушуватиме негода

19:10

Чим драмтеатр у Маріуполі відрізняється від лікарні у Секторі Гази?Погляд

19:02

"Божий промисел": кремлівський патріарх Кирило видав маячню про ядерну зброю РФ

18:59

Відома українська співачка показала новонароджену доньку з екзотичним ім'ям

18:42

10 вправ за 8 хвилин: найкращі вправи для схуднення рук і плечейВідео

Реклама
18:29

Можна зекономити більше: сантехнік розповів, що означають цифри на радіаторі

18:29

Окупанти просто потраплять у "пастку": розкрито план боїв ЗСУ під АвдіївкоюВідео

18:27

"Аж зі стільця скинуло": у Севастополі жорсткий "приліт", в небо піднявся стовп диму

18:17

Операція Ізраїлю під прикриттям США: Жданов назвав сценарій ліквідації ХАМАС

17:45

Наступ з кількох напрямків: експерт розповів про нову тактику росіян

17:38

"Страшилка для НАТО": у Повітряних силах сказали, навіщо Путіну "патрулювати" Чорне море

17:33

Жінка загинула у дитячій, батько ридає від горя: всі подробиці удару по ОбухівціФотоВідео

17:21

"Все це виллється в світову війну": Жданов розповів, яким буде результат війни в Ізраїлі

17:13

Битимуть війська РФ ракетами ATACMS: у ЗСУ розповіли, чого чекати на полі бою

17:04

У Києві відбудеться благодійний вечір "Ukrainians for Ukraine" за участі Джамали, гуртів Kazka та Авіатор

16:55

Як удари ATACMS по аеродрому в Бердянську допоможуть у наступі: у ЗСУ зробили прогноз

16:53

Плоди солодші ніж на ринку: як виростити мандарин із кісточки в домашніх умовах

16:49

"Це буде нас стримувати": експерт назвав причину можливого зменшення допомоги УкраїніВідео

16:22

Буряк буде готовий за 10 хвилин: жінка показала, як варити овочі без каструліВідео

16:19

Путін "зібрався патрулювати" Чорне море: у ВМСУ відповіли на його заяву

16:19

Кросбатли на Голосі країни-13: у неділю стане відомий повний список суперфіналістів

16:13

Сотні "двохсотих" і купа розбитої техніки: під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ

16:10

Кинджали не зможуть атакувати цілі в Чорному морі: експерт розкрив блеф Путіна

16:05

1,5-річна Аделіна дивом вижила, а її мама загинула: деталі удару по Дніпропетровщині

15:34

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся з новою дружиною після 4 місяців шлюбу - ЗМІ

Реклама
15:23

Що чекає на ухильників за кордоном і студентів за 30-ть: у Зеленського відповіли

15:13

Зникне удача і достаток: що не можна робити з подушками 20 жовтня - прикмети

15:04

Як безпечно і швидко розморозити скло в автомобілі: корисні поради

14:43

Хочуть взяти в оточення: армія РФ націлилась на велике місто на Харківщині

14:31

Favbet Foundation передав бійцям ЗСУ на передову позашляховик Mazda

14:25

В кількох областях України вдарить +30 градусів: синоптик назвала дату

14:22

Росія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – ЖдановЕксклюзив

14:15

Гості будуть в захваті: як виростити бананову пальму вдома

13:59

"Далі - сама": Христина Соловій "розлучилася" зі Святославом Вакарчуком

13:53

У Росії злякалися ракет ATACMS: Путін вибухнув тирадою творів і абсурдуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти