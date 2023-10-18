Буде +1 і дощ: в яких областях України бушуватиме негода

У деяких областях 19 жовтня синоптики прогнозують дощі та туман.

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Прогноз погоди в Україні 19 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 19 жовтня буде прохолодною, однак спокійною. У цей день синоптики прогнозують дощі, проте вітер буде тихий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 19 жовтня

В Україні 19 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують туман у західних областях. На території північно-східних та західних областей буде дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°; на півдні вночі 3-8°, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 19 жовтня буде прохолодно. Найнижчою температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до 1-11 градусів тепла.

Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 9-18 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 19 жовтня / фото: meteoprog

Погода 19 жовтня у Києві

У Києві 19 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 19 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нещодавно Наталка Діденко зазначила, що скоро в Україні випаде сніг і це станеться не лише в Карпатах - синоптик назвала дату сильного похолодання. За її даними, вже 21 жовтня слід очікувати мокрого снігу.

Пізніше вона повідомила, що прогноз змінився і у кількох областях України вдарить +30 градусів. Справжнє "бабине літо" буде вже цього тижня - з 21 жовтня. Найспекотніше буде в Одеській області, частково в Миколаївській, а також в інших сусідніх з Одеською областях. Але у деяких областях буде холодно. Наприклад, у Чернігівській та Сумській областях очікується +7+9.

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