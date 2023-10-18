Штормитиме мінімум 2 дні: Україну накрила майже 6-бальна магнітна буря

Сильна магнітна буря триватиме мінімум до 20 жовтня і лише потім піде на спад.

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Україну накрила потужна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягатиме майже 6-ти балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 16 жовтня. Тоді її потужність була на рівні 4-х балів. Вже наступного дня сила геомагнітного шторму підвищилася до майже 6-ти балів.

Сьогодні, 18 жовтня, потужність бурі знизилася до 4-х балів. Проте вже 19 жовтня буде новий сплеск шторму - майже 6 балів. На такому ж рівні шторм протримається і 20 жовтня.

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Вважається, що після цього сила шторму почне падати.

Україну накриє потужна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 2 спалахи класу С і В. Фахівці вважають, що 19 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 10%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 22 сонячних плями.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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