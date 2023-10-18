Наступ продовжується: ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботиного - Тарнавський

За минулу добу російські загарбники втратили 288 своїх солдатів, причому три окупанти потрапили в полон.

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ЗСУ мають частковий успіх поблизу Роботиного / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Telegram Тарнавський

Збройні сили України продовжують знищувати російських загарбників на Таврійському напрямку. За добу окупанти втратили 288 своїх солдатів, а також літак та іншу військову техніку. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

"Таврійський напрямок. Знищено ворожий літак. Також воїни ОСУВ "Таврія" продовжують наступ – мають частковий успіх південніше Роботиного", - зазначив Тарнавський.

За його словами, загалом російські окупанти завдали 6 ракетних та 27 авіаційних ударів, провели 33 бойових зіткнення та здійснили 799 артобстрілів.

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Водночас Сили оборони упродовж доби виконали 1412 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становили 288 осіб, причому три загарбники потрапили в полон.

"Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 5 ББМ, 4 артилерійські системи, 1 літак, 3 БпЛА, 2 одиниці автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога", - підсумував успіхи української армії командувач напрямку.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес назвав контрнаступ України успішним і зазначив, що зараз можна спостерігати початок битви за анексований Крим.

Міністр оборони України Рустем Умеров зауважив, що в України є все, що потрібно ЗСУ та Силам оборони для продовження контрнаступу, зокрема в умовах холодного періоду. Україна та партнери ще раз переглянули зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідні поставки, сказав глава Міноборони.

Водночас російський диктатор Володимир Путін вибухнув заявою про контрнаступ і заклянчив у України перемовини. Кремлівський директор "не побачив" результатів контрнаступу Сил оборони України та великих втрат у лавах російських окупаційних військ.

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