Сотні 'двохсотих' і купа розбитої техніки: під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ

Наступ російських військ на північному фасі Авдіївського виступу закінчився для ворога розбитою технікою та двохсотими, кількість яких вимірюється сотнями.
Як проаналізували супутникові знімки поля бою OSINT-аналітики спільноти DeepState, на вказаній ділянці ЗС РФ втратили всього 63 одиниці військової техніки.
Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки та на під'їзді до населеного пункту.
"На полі бою, попри перевагу по всіх пунктах, росіяни програли бій. Звісно, важко оцінити втрати ворога у живій силі. Лише на даній ділянці кількість загиблих окупантів вимірюється сотнями", - зауважили аналітики.
Вони підсумували, що вказана атака - це черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіху на полі бою.
Втім, цю практику російські окупанти практикують повсякчас.
Це все є наслідком росту результативності взаємодії аеророзвідки та артилерії, підсумовують аналітики.
Війна в Україні - бої за Авдіївку
Російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча на даний момент у місті відносно тихо, очікується нове загострення.
У цих штурмах росіяни задіяли різні підрозділи регулярної армії, знову залучивши так звані Шторм-Z, які складаються з переважно завербованих в'язнів.
Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.
Це також допоможе ворогу уповільнити просування ЗСУ у напрямку Донецька та змусить українське командування перекидати резерви з тих напрямків, де зараз у захисників є територіальні успіхи.
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