Сотні 'двохсотих' і купа розбитої техніки: під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ

Російські окупанти, попри втрати, не полишають намірів оточити ЗСУ у місті.

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ЗС РФ ведуть "м'ясний" наступ під Авдіївкою / Колаж Главреда. Фото: DeepState, Генштаб

Наступ російських військ на північному фасі Авдіївського виступу закінчився для ворога розбитою технікою та двохсотими, кількість яких вимірюється сотнями.

Як проаналізували супутникові знімки поля бою OSINT-аналітики спільноти DeepState, на вказаній ділянці ЗС РФ втратили всього 63 одиниці військової техніки.

Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки та на під'їзді до населеного пункту.

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"На полі бою, попри перевагу по всіх пунктах, росіяни програли бій. Звісно, важко оцінити втрати ворога у живій силі. Лише на даній ділянці кількість загиблих окупантів вимірюється сотнями", - зауважили аналітики.

Вони підсумували, що вказана атака - це черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіху на полі бою.

Втім, цю практику російські окупанти практикують повсякчас.

Це все є наслідком росту результативності взаємодії аеророзвідки та артилерії, підсумовують аналітики.

Війна в Україні - бої за Авдіївку

Російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча на даний момент у місті відносно тихо, очікується нове загострення.

У цих штурмах росіяни задіяли різні підрозділи регулярної армії, знову залучивши так звані Шторм-Z, які складаються з переважно завербованих в'язнів.

Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила би шлях для ворога у подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку та Покровськ.

Це також допоможе ворогу уповільнити просування ЗСУ у напрямку Донецька та змусить українське командування перекидати резерви з тих напрямків, де зараз у захисників є територіальні успіхи.

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