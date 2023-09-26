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Бої за Кліщіївку йдуть вже за залізницею, у росіян залишилося ще кілька трас

Яна Ставська
26 вересня 2023, 21:48 оновлено 26 вересня, 21:55
Російська логістика у районі Бахмута дуже сильно страждає, а ЗСУ цим користуються.
Бої за Кліщіївку йдуть вже за залізницею, у росіян залишилося ще кілька трас
ЗСУ просуваються вперед / колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 33 окрема механізована бригада

Тривають бої у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку. ЗСУ контролюють вогнем трасу "Бахмут-Горлівка", що значно погіршує логістику окупантів, пояснив в ефірі Радіо Свобода. "Донбас. Реалії" керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Наразі окупанти втратили підступи до Кліщіївки та Андріївки.

"Кліщіївка та Андріївка схожі на валізу без ручки, який нести важко і кинути складно. Росіяни втратили підступи до цих населених пунктів, утримання не призведе ні до яких успіхів. Навпаки - сприятиме тому, що ми будемо завдавати ударів їхнім військам", - сказав Євлаш.

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Коментуючи інформацію ISW про те, що ЗСУ нібито вже почали штурм на схід від Кліщіївки - за залізницею, Євлаш зазначив, що у цій ділянці є деяка складність.

"Залізниця є таким штучним валом, за яким можна сховатися. У цьому полягає основна складність. Тому що вище за залізницею будь-яка зі сторін відразу стає дуже сильно помітною. Найскладніша ситуація - якраз в тому перетині. Далі вже потрібно закріпитися, що теж не так легко", - пояснив військовий.

Противник намагається контратакувати, щоб перешкоджати ЗСУ розвивати свої штурми.

"У них залишилося ще кілька трас, які ведуть в окупований Бахмут з тимчасово окупованої території. Але вогневий контроль за трасою "Бахмут-Горлівка" - це як відрізати людині ногу", - висловився Євлаш.

Логістика окупантів через регулярні удари ЗСУ дуже сильно страждає.

Війна в Україні - останні новини

Під Бахмутом останнім часом не помічають "Шторм-Z", немає там і "вагнерівців". За словами прес-офіцера бригади Олександра Бородіна, у боях зазвичай бере участь "солянка" з росіян. Їх злагодженість - на низькому рівні. Росія змінює тактику, оскільки вже зрозуміла, що втрачає території.

20 вересня підтвердилася інформація про взяття під вогневий контроль траси окупантів "Горлівка-Бахмут". Це новий плацдарм, який дозволить і далі відбивати українські території у ворога.

17 вересня бійці бригади "Лють" підтвердили деокупацію Кліщіївки, незадовго до цього ЗСУ було звільнено інший населений пункт неподалік - Андріївка.

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війна в Україні ЗСУ Бахмут війна Росії та України
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