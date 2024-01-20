Ситуація критична: генерал розповів про хід бойових дій в Авдіївці

Генерал зазначив, що головне завдання Сил оборони України на даному етапі війни полягає в тому, щоб зупинити наступ російських військ.

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Генерал Романенко розповів про хід бойових дій в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap.live

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку, який зараз є одним із найскладніших. Про це в ефірі "Еспресо" розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) генерал Ігор Романенко зазначивши, що ситуація в Авдіївці є критичною.

"Ситуація досить непроста. На всьому фронті з боку Сил оборони України відбувається здійснення стратегічної оборонної операції. За останню добу відбулося 127 атак і штурмів, з них 27 в Авдіївці, таких показників ще не було", - зазначив він.

За його словами, ситуація в Авдіївці наразі є критичною через ускладення логістики для Сил оборони України.

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"Основою виконання завдань, як оборонних, так і наступальних, є логістика. По регіонах деяким чином це здійснюється. Найбільш складно зараз в Авдіївці й на лівобережжі Херсонщини", - сказав генерал.

Водночас, генерал Романенко відзначив, що на лівому березі Дніпра українські військовослужбовці продовжують утримувати плацдарми. За його словами, для подальшого розширення опорних пунктів на лівобережжі Херсонщини, потрібні сили та засоби, яких наразі не вистачає для ведення наступальних операцій в складних умовах.

Він підкреслив, що мета нашої стратегічної оборонної операції - зупинити просування ворога. Для цього необхідні резерви з озброєння, техніки та особового складу.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються перерізати логістику до Авдіївки, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Російські війська продовжують атакувати Авдіївку, використовуючи нові тактики. Окупанти активно задіюють бойову авіацію та ведуть наступ північніше Авдіївського коксохімічного заводу.

Крім того, протягом трьох днів окупанти втратили значну кількість техніки на напрямку до Авдіївки. Українські захисники успішно знищили 41 одиницю ворожої бронетехніки, яку росіяни використовують для підтримки піхоти.

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