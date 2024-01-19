'Авдіївка - величезна страшна м'ясорубка': Дикий розкрив колосальні втрати РФ

ЗСУ доведеться відходити з Авдіївки, якщо окупантам вдасться перерізати трасу через Горлівку.

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В Авдіївці втрати росіян в рази перевищують ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Авдіївка працює як страшна м'ясорубка, але є вигідною для України, оскільки втрати окупантів в місті значно більші за ЗСУ. Співвідношення втрат складає 1 до 10 на користь українських сил. Про це повідомив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі "Еспресо".

"Авдіївка зараз працює як величезна страшна м'ясорубка. Бути всередині м'ясорубки - жахливо, в тому числі і для наших захисників. Але зараз там співвідношення втрат 1 до 10 на нашу користь. В цьому сенсі "Авдіївська м'ясорубка", однозначно, зараз для нас дуже вигідна. Так залишатиметься до тих пір, поки тримається траса через Горлівку", - розповів Дикий.

За його словами, утримання траси через Горлівку є критичним фактором, який дозволяє українським військам тримати позиції в Авдіївці. Допоки траса залишається під контролем ЗСУ, вони можуть забезпечувати себе їжею, боєприпасами та вивозити поранених, а тому відходити з Авдіївки не будуть. Коксохім в цьому контексті виступає надійною фортецею.

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"Так, вона (траса - ред.) прострілюється, використовується в екстремальному режимі по ночах, і не колоннами, а окремими машинами. Але БК їде, їжу завозять, поранених вивозять. Відповідно, коксохім - надійна фортеця, з дуже хорошими бетонними перекриттями, які в принципі навіть КАБи витримують", - пояснив він.

Дикий також наголосив, що ситуація на Авдіївському напрямку є вигідною для української сторони, оскільки втрати противника значно перевищують втрати ЗСУ, саме через коксохім. Співвідношення втрат окупантів до українських сил в Авдіївці є навіть вищим, ніж в інших гарячих точках, таких як Бахмут.

"Це навіть не Бахмутське співвідношення, 1 до 7 чи 1 до 8. В Бахмуті не було такої фортифікації", - додав він.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, окупанти намагаються перерізати логістику до Авдіївки, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ситуація є напруженою і росіяни проводять численні обстріли, спрямовані на дорогу до міста.

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують атаки на Авдіївку, використовуючи нову тактику. Окупанти активно задіюють бойову авіацію та ведуть зіткнення північніше Авдіївського коксохімічного заводу через значні втрати в цьому районі.

Крім цього, протягом трьох днів окупанти втратили значний обсяг техніки на Авдіївському напрямку. Українські захисники успішно знищили 41 одиницю ворожої бронетехніки, яку росіяни використовують для підтримки піхоти.

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