Бої за Авдіївку: окупанти захопили очисні споруди міста - ISW

Складні погодні умови сповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

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Що відбувається під Авдіївкою - аналітики розкрили деталі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти 8 грудня вели наступальні операції поблизу Авдіївки та захопили очисні споруди міста. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 8 грудня, показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Також ISW повідомляє з посиланням на російські джерела, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та у промисловій зоні на південний схід від міста.

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Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому і зачищають населений пункт. Інший російський військовий блогер стверджував, що окупанти утримують позиції на східній околиці Степового.

Карти боїв під Авдіївкою / understandingwar.org

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського (10 км на північний захід від Авдіївки).

Російське джерело стверджує, що складні погодні умови сповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що на Авдіївському напрямку воюють понад 40 тис. російських військ. При цьому передислокують резерви підрозділів "Шторм-Z" і мобілізований особовий склад, якому не вистачає підготовки і продовольства.

Карти боїв в Донецькій області / understandingwar.org

Бої за Авдіївку - останні новини

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Противник тисне по всій лінії оборони навколо міста, використовуючи безліч піхотних груп. Про це 8 грудня повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Ворог тисне по всій лінії оборони навколо міста. Росіяни застосовують багато піхотних груп. Зараз погодні умови не дають окупантам використовувати техніку, тому все частіше вони застосовують "м'ясні" штурми, кидаючи в бій все більше особового складу. Але у росіян нічого не виходить на лінії фронту, тому ці невдачі ворог компенсує кількістю обстрілів по позиціях ЗСУ на лінії оборони та по місту", - сказав він.

Захоплення Авдіївки для росіян не є стратегічно важливим, заявив майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Російський президент віддав наказ окупантам оточити місто до 15 грудня. Однак це рішення має політичний контекст. Володимир Путін виставив такий термін для того, щоб використати цей успіх під час промови за 90 днів до оголошених президентських виборів у Росії.

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