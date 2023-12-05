'Його залишки розтануть': експерт розкрив, скільки ще Путін буде президентом РФ

Росія перетворилася на диктатуру, тож Путін зі своїм оточенням може продовжувати триматися при владі безкінечно довго, вважає Тука.

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Тука розповів про правління Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels.com, скріншот: відео

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів в інтерв'ю Главреду, скільки ще російський диктатор Володимир Путін може бути при владі.

"Якщо завдати удару по електропідстанції та генератору, які забезпечують безперебійне живлення того холодильника, в якому лежить Путін, його залишки просто розтануть і розморозяться, і тоді щось доведеться говорити: хто справжній Путін - той, хто сидить за столом розміром як злітна полоса, чи той, хто лізе обійматися в Дагестані з перехожими, чи той, хто лежить у холодильнику", - зазначив Тука.

Експерт розповів, що Росія перетворилася на диктатуру, тож Путін зі своїм оточенням може продовжувати триматися при владі безкінечно довго. Об’єктивних передумов для того, щоб він пішов від влади, Тука не бачить.

Він вважає, що Путін буде правити, допоки не помре.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Путін після виборів готує несподіване рішення. Після "президентських виборів" у Росії, Путін може розпочати повну мобілізацію. У період виборчої кампанії, Кремль утримується від обговорення цієї теми.

Путіна може "здати" під трибунал нова влада РФ після змін в Росії. Якщо в РФ зміниться влада або у випадку перевороту, або через процеси дезінтеграції, то нове керівництво може віддати Путіна у міжнародний суд для своєї вигоди.

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