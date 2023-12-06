Окупанти РФ відкрили два напрямки для штурму Авдіївки: у МВА розкрили деталі

Окупанти країни-агресора Росії в районі Авдіївки в останні два тижні проводять штурми на додаткових напрямках - із Донецька через Спартак і з Ясинуватої через промислову зону. Про це заявив керівник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.
Як повідомляє Радіо НВ, він розповів про те, що напрямки – не нові, але раніше ворог дуже рідкісні їх використовував. Але в останні два тижні став активно діяти саме на цих напрямках.
"Відкрилися ще два напрямки активних штурмових дій. Це не нові напрямки, вони і раніше були, але вони неактивно і дуже рідко використовували їх. Йдеться про направлення з Донецька через Спартак, друге — з Ясинуватої через так звану промку. Ці два напрямки вони відкрили. І останні два тижні дуже активно проводять штурмові дії саме за цими напрямками", - підкреслив Віталій Барабаш.відео дня
Ситуація в Авдіївці
Основні сили окупантів в районі Авдіївки, які призначені для захоплення міста, вичерпані, написали аналітики DeepState. Проте ворог. як і раніше, має тотальну перевагу за чисельністю військ.
Окупанти намагаються перерізати логістику ЗСУ під Авдіївкою, розповів Віталій Барабаш. За його словами, загарбники постійно атакують коксохімічний завод і всіляко намагаються потрапити до самого міста.
Війська РФ хочуть захопити Авдіївку до Нового року і масово кидають туди піхоту, розповіли родичі російських мобілізованих опозиційним ЗМІ. Нібито після окупації міста Росія "збирається піти на перемовини" із Україною.
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