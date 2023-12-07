"Там жорсткі бої": у ЗСУ назвали шалені втрати росіян під Авдіївкою

Під Авдіївкою тривають жорсткі контактні бої. В окупантів величезні втрати за той період, упродовж якого вони намагаються захопити місто.

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У ЗСУ назвали шалені втрати росіян під Авдіївкою/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Російські окупанти вже упродовж двох місяців активно намагаються оточити Авдіївку на Донеччині. За цей час загарбники втратили у боях біля цього міста понад 15 тисяч своїх військових.

Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі "Громадського радіо". Він зазначив, що зараз на цьому напрямку тривають жорстокі бої.

Також Штупун розповів, що упродовж доби російські окупанти провели на Авдіївському напрямку 34 атаки.

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"Там тривають жорсткі бої, не можна сказати, що там щось захоплено. Окупанти трошки просуваються, потім ми їх відсуваємо; йдуть контактні бої", – зазначив він.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку наголосив на величезних втратах росіян у живій силі. Згідно з його даними, упродовж місяців, у які загарбники здійснювали спроби оточити Авдіївку, їхні втрати "точно перевищили 15 тисяч".

Війна в Україні

Раніше офіцер прямо сказав, чи будуть ЗСУ виходити з Авдіївки. Українські військові в Авдіївці б'ють рекорди по ліквідації окупантів. Однак це не зупиняє ворога і росіяни продовжують кидати величезну кількість живої сили та техніки на штурм міста. Українські військові не планують виходити з Авдіївки, заявив офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов.

Також раніше президент України Володимир Зеленський назвав одну-єдину ціль нового наступу РФ. За словами Зеленського, кремлівський диктатор Володимир Путін не виграв жодну з операцій на фронті цьогоріч. Однак, констатував він, Росія посилила тиск на фронті.

Нагадаємо, в ГУР оцінили, чим битиме РФ по Україні. У РФ складна ситуація з бронетехнікою, але є багато ракет. Окупанти продовжують виробництво ракет та ударних дронів і скоро можуть знову масово ними бити.

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