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Путін виставив дедлайн захоплення Авдіївки: Гетьман пояснив, для чого РФ місто

Руслана Заклінська
7 грудня 2023, 17:20
Захоплення цього міста не матиме стратегічного значення для Росії.
Путін виставив дедлайн захоплення Авдіївки: Гетьман пояснив, для чого РФ місто
Гетьман сказав, коли інтенсивність боїв біля Авдіївки знизиться / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 отдельная механизированная бригада

Захоплення Авдіївки для росіян не є стратегічно важливим. Російський президент віддав наказ окупантам оточити місто до 15 грудня. Однак це рішення має політичний контекст. Володимир Путін виставив такий термін для того, щоб використати цей успіх під час промови за 90 днів до оголошених президентських виборів у Росії. Про це майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман повідомив в ефірі "Еспресо".

"Битва під Авдіївкою – локальне бойове зіткнення, тому що це місто не має великого стратегічного сенсу. Якщо наш гарнізон доведеться виводити з Авдіївки при ймовірності оточення, то це суттєво не вплине не тільки на українсько-російську війну, а й навіть на східний фронт від Куп'янська до Вугледара", - зазначив Гетьман.

Гетьман вважає, що сама битва під Авдіївкою має локальний характер і стратегічно не має значення для Росії, але вона має важливі політичні наслідки. Захоплення цього міста має слугувати доказом силової перемоги РФ в регіоні та створити фон для промови Путіна перед виборами в РФ 15-17 березня 2024 року.

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"Ці атаки на Авдіївку, Мар'їнку чи по інших напрямках носять не військове підґрунтя, а політичне. А дедлайн якраз - 14 грудня, коли треба проголошувати оцю путінську промову", - сказав майор запасу.

Ветеран також підкреслив, що під Авдіївкою ЗСУ знаходяться у важкій обстановці, оскільки чисельність сил та техніки супротивника перевищує нашу. Зазначивши, що росіяни можуть всіма можливими силами йти в цю битву, він сказав, що важливо для українських війсьоквих утримати позиції до середини грудня, коли можливі зміни в політичному контексті.

"Ми там продовжуємо тримати позиції, бо нищимо велику кількість ворожої сили та техніки. Там у 5-7 разів вороги перевищують нас по чисельності, вони лізуть з шести напрямків та намагаються зайти до промзони. Поки їм цього не вдається. Побачимо, скільки противнику ще вдасться додати туди живої сили та техніки", - додав він.

Олексій Гетьман вказав, що якщо Росії не вдасться захопити Авдіївку до середини грудня, інтенсивність бойових дій може зменшитися, оскільки політична мета буде втрачена. Він додав, що російська стратегія полягає в тому, щоб максимально ускладнити війну та вплинути на політичні події у виборчий період в Росії та США.

"Якщо їм не вдасться захопити Авдіївку, то будуть розповідати, що відбили наш дуже потужний наступ. Тому, ще треба протриматися буквально півтора тижня, і якщо нам вдасться втримати ці позиції, то далі інтенсивність буде день-два, а потім у тому не буде сенсу", - зазначив Олексій Гетьман.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, протягом двох місяців російські окупанти ведуть активні дії для оточення Авдіївки на Донеччині. У цей період вони втратили понад 15 тисяч своїх військових у боях поблизу цього міста.

Також окупанти готуються до четвертої хвилі наступу на Авдіївку. За висловами Братчука, окупанти активно проводять штурмові операції по всьому фронту.

Крім цього, українські військові в Авдіївці встановлюють рекорди з ліквідації окупантів, але це не зупиняє ворога. Росіяни продовжують кидати велику кількість військових та техніки для штурму міста. Незважаючи на це, українські військові не планують залишати Авдіївку.

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