Бої лоб в лоб: під Бахмутом розгортаються ключові події - ЗСУ

Українські військові продовжують інтенсивні бої в районі залізниці під Бахмутом.

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У ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

В районі залізниці біля Бахмута Донецької області йдуть дуже важкі бої - лоб в лоб. На північному фланзі міста російські окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

На цьому напрямку розгортаються ключові події.

"Не можна сказати, що зараз вона (залізниця - Главред) повністю наша або їх. Зараз тривають інтенсивні бойові дії із застосуванням безпілотників, артилерії, стрілецької зброї, танків і т.д. зараз там дуже гаряче", — сказав Євлаш. відео дня

Окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових на південному фланзі, щоб відбити втрачені позиції. За даними Євлаша, на Бахмутському напрямку зосереджено 53 тисячі окупантів, у самому місті - 10 тисяч.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стримують окупантів під Бахмутом і наступають на двох напрямках. ЗСУ завдали поразки по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу з-300 і 6 артилерійським засобам противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті в півколо. Російські окупанти в районі Бахмута зіткнулися з проблемою логістики, оскільки ЗСУ обстрілюють трасу Бахмут – Горлівка, сказав Ілля Євлаш.

Росія змінює тактику під Бахмутом, розповів раніше заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко. За його словами, противник все більше використовує безпілотники і намагається придушити українські опорні пункти.

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