Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення: названо умову

Російські окупанти в районі Бахмута зіткнулися з проблемою логістики, оскільки Збройні сили обстрілюють трасу Бахмут – Горлівка, сказав Ілля Євлаш.

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Війська РФ можуть потрапити в напівоточення ЗСУ, якщо втратять північний фланг біля Бахмута - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ЗСУ

Сили оборони України можуть взяти окупаційні війська агресора Росії в Бахмуті в напівоточення. Для реалізації такої мети потрібно відбити у окупантів північний фланг поблизу міста. Там росіяни вже зіткнулися з проблемами в логістиці, оскільки ЗСУ обстрілюють трасу Бахмут – Горлівка. Про це заявив представник Східного угруповання Ілля Євлаш.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що війська РФ потраплять у напівоточення, якщо ЗСУ вдасться відбити північний фланг на Бахмутському напрямку.

"Ворог розуміє всю необхідність північного флангу поблизу Бахмута, оскільки його втрата може призвести до вже реального напівоточення, а не тільки вогневого. Далі це може призводити до різних наслідків, звичайно, противнику буде важче оборонятися, коли з усіх боків будуть наші сили", - зазначив Євлаш. відео дня

Також він додав, що на північному фланзі загарбники користуються тактикою динамічного захисту і намагаються атакувати. При цьому вони стикаються з проблемам і в логістиці, оскільки ЗСУ тримають під вогневим контролем трасу Бахмут – Горлівка.

"Це ускладнює йому використання цієї артерії, ворог намагається використовувати інші логістичні маршрути, зокрема, що ведуть з тимчасово окупованої території", - підкреслив Ілля Євлаш.

Ситуація на Бахмутському напрямку

ЗСУ просунулися на Донбасі і звільнили нові території під Бахмутом, розповіли в американському Інституті вивчення війни. За даними аналітиків, війська намагалися перерізати оборону російських окупантів уздовж залізниці на схід від Кліщіївки.

Росія змінює тактику під Бахмутом, розповів заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко. За його словами, противник все більше використовує безпілотники і намагається придушити українські опорні пункти.

ЗСУ стримують окупантів під Бахмутом і наступають на двох напрямках, повідомили в Генштабі. Відбиваються атаки російських загарбників і на інших ділянках фронту.

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