Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення: названо умову

Сили оборони України можуть взяти окупаційні війська агресора Росії в Бахмуті в напівоточення. Для реалізації такої мети потрібно відбити у окупантів північний фланг поблизу міста. Там росіяни вже зіткнулися з проблемами в логістиці, оскільки ЗСУ обстрілюють трасу Бахмут – Горлівка. Про це заявив представник Східного угруповання Ілля Євлаш.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що війська РФ потраплять у напівоточення, якщо ЗСУ вдасться відбити північний фланг на Бахмутському напрямку.
"Ворог розуміє всю необхідність північного флангу поблизу Бахмута, оскільки його втрата може призвести до вже реального напівоточення, а не тільки вогневого. Далі це може призводити до різних наслідків, звичайно, противнику буде важче оборонятися, коли з усіх боків будуть наші сили", - зазначив Євлаш.відео дня
Також він додав, що на північному фланзі загарбники користуються тактикою динамічного захисту і намагаються атакувати. При цьому вони стикаються з проблемам і в логістиці, оскільки ЗСУ тримають під вогневим контролем трасу Бахмут – Горлівка.
"Це ускладнює йому використання цієї артерії, ворог намагається використовувати інші логістичні маршрути, зокрема, що ведуть з тимчасово окупованої території", - підкреслив Ілля Євлаш.
Ситуація на Бахмутському напрямку
ЗСУ просунулися на Донбасі і звільнили нові території під Бахмутом, розповіли в американському Інституті вивчення війни. За даними аналітиків, війська намагалися перерізати оборону російських окупантів уздовж залізниці на схід від Кліщіївки.
Росія змінює тактику під Бахмутом, розповів заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко. За його словами, противник все більше використовує безпілотники і намагається придушити українські опорні пункти.
ЗСУ стримують окупантів під Бахмутом і наступають на двох напрямках, повідомили в Генштабі. Відбиваються атаки російських загарбників і на інших ділянках фронту.
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