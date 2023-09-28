ЗСУ стримують окупантів під Бахмутом та наступають на двох напрямках

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують стримувати росіян поблизу Бахмута на Донеччині, відбили атаку окупантів в районі Первомайського та Мар’їнки та продовжують наступ.
"Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави", - повідомили у Генштаб ЗСУ у Facebook.
Ситуація на фронті: що відомо
- На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
- В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку росіян в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.
- На Шахтарському напрямку оборонці України успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.
- В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.
- На Запорізькому напрямку, противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.
- В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.
- В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах і проводять диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.
У Генштабі повідомили, що за минулу добу авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
"Підрозділи ракетних військ нанесли ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника", - йдеться в дописі.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що ЗСУ ймовірно здійснили прорив на лінії Роботино-Вербове. За інформацією аналітиків ISW, інший російський військовий 26 вересня заявив про інтенсивні взаємні обстріли, які роблять небезпечними наземні дії біля Вербового.
Росія змінює тактику під Бахмутом - "м'ясні" штурми РФ відійшли в минуле. Противник все більше застосовує різні БПЛА - як ударні, так і розвідувальні. За допомогою розвідувальних досить ефективно коригує свою артилерію.
"Вагнерівці" повернулись до Бахмута. Євлаш зазначив, що йдеться про залишки цього формування - близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити у збройному конфлікті зі сторони РФ.
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