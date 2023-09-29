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Україна не готова на 100% до зимових ударів РФ по енергооб'єктах - ОП

Ангеліна Підвисоцька
29 вересня 2023, 15:32 оновлено 29 вересня, 15:37
Україна потребує більшої кількості систем ППО, щоб не дати окупантам зруйнувати систему енергетичної інфраструктури.
ракета, удар по ТЕС
Україна не готова на 100% до зимових атак РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДТЕК

Україна не готова на 100% до російських атак по енергетичній інфраструктурі, які РФ, швидше за все, буде проводити взимку. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Водночас в України вже є досвід і поняття того, до чого потрібно готуватися.

"Не готові сказати, що ми тотально, стовідсотково, ідеально до всього підготувалися. Ви ж розумієте, це війна. Але є великий досвід минулого року. Є певні роботи з точки зору захисту інфраструктури, як і додаткові можливості для цього, в тому числі інфраструктурні та збройові", - сказав Подоляк.

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Він додав, що головне не допускати розриву магістральної мережі і локальних або глобальних блекаутів. Варто зазначити, що раніше під час атак по критичній інфраструктурі окупанти концентрували удари по трансформаторах. Все через те, що трансформатори - дефіцитний товар на ринку і під замовлення ніхто не зробить ряд трансформаторів.

"Ми переважно готові, але з нашими партнерами говоримо саме про додаткові системи ПРО ... Критично важливо. Ми ж бачимо, що Росія робить на півдні України. Для того щоб працювати, наприклад, по ракетах "Онікс", потрібні конкретні системи ПРО. Перш за все - це SAMP/T, потім Patriot", - додав Подоляк.

Також Україні потрібні і додаткові маломобільні системи протиракетної, протиповітряної оборони, щоб збивати "шахеди". В Офісі президента переконані, що Україна зможе "добудувати систему", яка захищатиме країну від "геноцидних практик РФ".

Чи будуть відключати світло в Україні

Поки графіки відключень світла не діють. Проте графіки відключення світла вже розробили в деяких областях України. У разі атак на енергоінфраструктуру з боку Росії віялові відключення можуть застосовуватися вже з 1 жовтня.

В Укренерго розповіли, що буде зі світлом у вересні-жовтні. За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, підготовка до опалювального сезону йде за планом. Світло відключати не будуть, проте ситуація може коригуватися через російські обстріли.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що серйозні проблеми зі світлом та опаленням можуть виникнути в Києві та Одесі, напружена ситуація загрожує Кременчуку, Житомиру, Кропивницькому та Запоріжжю. У зоні ризику і прифронтові міста.

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