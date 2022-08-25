Бойові дії такої інтенсивності РФ зможе підтримувати півроку - експерт

Росія зможе ще 4-6 місяців підтримувати бойові дії в тій інтенсивності / колаж фото sprotyv.info, Генштаб ЗСУ

Росія зможе ще 4-6 місяців підтримувати бойові дії в тій інтенсивності, яка спостерігається зараз. Про це в інтерв'ю Главреду сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Росія кинула великі сили проти України і значну кількість озброєння, особливо артилерійського. Цифри, які наводилися - 60-70 тисяч пострілів на добу з реактивної і ствольної артилерії в найгарячіші періоди війни. І, звичайно, що у РФ є великі склади з боєприпасами, але будь-які склади, навіть найбільші, мають здатність зменшуватися, якщо їх інтенсивно використовувати", - сказав Мусієнко.

Саме з цього, на думку експерта, РФ шукає різні способи того, як ще більше запускати потужності ВПК. Окупантам це не вдається зробити, так як діють санкції, які ввів Захід.

"Їм важко з технологіями, про сучасну зброю вони поступово починають забувати (хоча пропаганда цього не визнає), а штампують озброєння радянського зразка в меншій кількості, яке менш ефективне в бою і більш вразливе для озброєння, що отримує Україна", — додав Мусієнко.

До того ж, Україна завдає потужних ударів по російських складах, які знаходяться на окупованій території. Це ще більше зменшує їх здатність до ведення бойових дій.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Петро Черник вважає, що надання Україні американської авіації може призвести до перелому ситуації на війні з Росією. Йдеться про бойові літаки F-15 або F-16. Якщо їх буде до 30 одиниць, це може вплинути на події. Інтенсивність бойових дій може знизитися вже поточної осені. Далі ймовірна пауза. Але є загроза гарячої фази війни вже влітку 2023 року.

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні Росії проти України вже почався. Загарбники вже почали усвідомлювати, що не здатні утримувати тимчасово окуповані українські території.

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