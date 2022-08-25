Двоє 200-х, багато 300-х: окупанти підірвалися на своїх же мінах в Україні

Окупанти підірвалися на своїх же мінах в Україні/ Reuters, Радіо Свобода

Окупант розповів дружині під час телефонної розмови про ситуацію, коли російські військові підірвалися на своїх же мінах. Тоді загинули двоє загарбників, і ще багато хто отримав поранення.

Російський солдат не розповів, за яких саме обставин це сталося, тому що боявся, що розмову можуть прослуховувати чи записувати. Аудіоперехоплення телефонного дзвінка опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

"Пацани виходили, два двохсотих, багато трьохсотих. Просто на своїх же мінах", – розповів окупант.

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Він зазначив, що рештки тіл загарбників довелося збирати зі стінок авто. Російський військовий був наляканий через цю ситуацію, і зазначив, що таке стається уже не вперше.

Також окупант розповів дружині, що він вже встиг побувати у в'язниці, але не повідомив причину, так як боявся прослуховування.

Розмова російського окупанта з дружиною/ скрін

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті російського загарбника Олександра Баннікова, який приїхав воювати проти України із Пермського краю. До кінця контракту окупанта залишався всього місяць – контракт повинен був закінчитися 18 вересня.

Нагадаємо, що українські воїни ліквідували на фронті 26-річного старшого лейтенанта Збройних сил РФ Степана Милоградова, який приїхав воювати в Україну з Іркутської області. Українські мінометники "вгатили" по ньому якраз тоді, коли окупант керував квадрокоптером і коригував вогонь свого підрозділу.

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