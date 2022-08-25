УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Двоє 200-х, багато 300-х: окупанти підірвалися на своїх же мінах в Україні

25 серпня 2022, 10:56

Російський загарбник розповів по телефону дружині, що після підриву на мінах рештки його побратимів довелося збирати з авто.

Российские военные
Окупанти підірвалися на своїх же мінах в Україні/ Reuters, Радіо Свобода

Окупант розповів дружині під час телефонної розмови про ситуацію, коли російські військові підірвалися на своїх же мінах. Тоді загинули двоє загарбників, і ще багато хто отримав поранення.

Російський солдат не розповів, за яких саме обставин це сталося, тому що боявся, що розмову можуть прослуховувати чи записувати. Аудіоперехоплення телефонного дзвінка опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

"Пацани виходили, два двохсотих, багато трьохсотих. Просто на своїх же мінах", – розповів окупант.

Видео дня

Він зазначив, що рештки тіл загарбників довелося збирати зі стінок авто. Російський військовий був наляканий через цю ситуацію, і зазначив, що таке стається уже не вперше.

Також окупант розповів дружині, що він вже встиг побувати у в'язниці, але не повідомив причину, так як боявся прослуховування.

Разговор российского оккупанта с женой
Розмова російського окупанта з дружиною/ скрін

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті російського загарбника Олександра Баннікова, який приїхав воювати проти України із Пермського краю. До кінця контракту окупанта залишався всього місяць – контракт повинен був закінчитися 18 вересня.

Нагадаємо, що українські воїни ліквідували на фронті 26-річного старшого лейтенанта Збройних сил РФ Степана Милоградова, який приїхав воювати в Україну з Іркутської області. Українські мінометники "вгатили" по ньому якраз тоді, коли окупант керував квадрокоптером і коригував вогонь свого підрозділу.

Читайте також:

війна в Україні російські військові вторгнення Росії російські війська
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:06

Курс валют в Україні: експерти розповіли, за скільки можна буде купити і продати долар у вересні

11:43

"Крок доброї волі": в Україні ліквідували замполіта армії РФ родом з Уссурійська

11:34

Чи будуть в найближчі дні масові ракетні обстріли – відповідь астрологаВідео

11:11

Приходько: Проєкт "Відновись" Фонду Вадима Столара націлений допомогти 1000 сімей вже цього року

11:02

Кому не можна носити золото: 4 знаки зодіаку, яким такі прикраси принесуть проблемиВідео

Реклама
11:01

Коли День шахтаря 2022 в Україні: дата, привітання і картинки до свята

10:56

Мільйон доларів перетворився на металобрухт: ЗСУ за добу "приземлили" 9 російських Орланів

10:56

Двоє 200-х, багато 300-х: окупанти підірвалися на своїх же мінах в УкраїніВідео

10:54

З ювілеєм 50 років - мудрі привітання і зворушливі листівки чоловікам і жінкам

10:28

"Вам 58, а не 18": постарівша Апіна вразила вульгарщиною

10:15

"Україна переможе з допомогою партнерів": Резніков анонсував позитивні новини з фронтуВідео

10:00

Група компаній GIR зберегла спеціалістів та продовжить роботу у Львові

09:41

Путін повівся як класичний чоловік-аб'юзер, від якого пішла дружинаПогляд

09:37

6-річна дитина згоріла в авто: під час кривавого удару окупантів по Чаплиному загинули 25 людейВідео

09:29

"Наша армія відпрацювала на п'ять балів": стратегічна ініціатива у війні перейшла до ЗСУ - експерт

09:23

Путін "відклав" ескалацію війни проти України - ЗМІ

09:01

"Не буде як по маслу": Данілов попередив про затяжну війнуВідео

09:00

Другий саміт "Кримської платформи": про деокупацію почали відкрито говоритиПогляд

08:56

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня 2022: Тільцям - гроші, Дівам - неприємності, Скорпіонам - виконання бажанняВідео

08:33

Перелом у російсько-українській війні вже почався - Буданов

Реклама
08:00

Біля Антонівського моста прогриміли вибухи, спалахнула пожежаВідео

07:30

Проїхав понад 5 тисяч км, щоб померти: ЗСУ ліквідували земляка Шойгу

07:10

ЗСУ вдарили по Каховському мосту й системам ППО росіян, знищено склад боєприпасівВідео

06:40

Вночі окупанти атакували Україну: в Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині пролунали вибухи

06:24

Чотири ракети запустили з Білорусі - а чи не час нам відповісти?Погляд

06:00

Росія зможе вести інтенсивну війну в Україні ще 4-6 місяців - Олександр МусієнкоВідео

05:30

Ядерний вибух не відбудеться, це буде "брудна бомба": Жданов про наслідки катастрофи на ЗАЕСВідео

05:15

Війна в Україні може стихнути восени, але вже влітку 2023 року загрожує гаряча фаза – експертВідео

04:41

Заготовки на зиму: як правильно стерилізувати банки

04:10

Проливні дощі і різке похолодання: синоптики назвали дату холодного циклонуВідео

03:50

Легкі зачіски на 1 вересня: найстильніші зачіски до школи, які підкорять усіхФото

03:20

Неймовірний томатний сік на зиму: 3 чудово смачних та простих рецептаВідео

03:17

"Гаряча, як пекло, королева": Мадонна стягнула з себе сукню на вулиці

02:45

"Умогилити московський імперіалізм": військовий експерт спрогнозував, коли вщухне війна

02:15

Як випрати дуже великий плед в машинці і вручну: 15 головних правил

01:32

Волочкова обібрала літніх росіян, люди вимагають розплати: "ноги хоч розсуньте"

01:04

Ні сорому, ні совісті: 4 знака зодіаку, які не відрізняються скромністюВідео

00:51

Прикмети на 25 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

00:39

"Ми незалежні": TikTok підкорила нова пісня

00:12

Кривавий удар росіян по Чаплиному: зросла кількість жертв, люди згоріли в машиніВідео

Реклама
00:11

Google присвятив дудл Дню Незалежності

24 серпня, середа
23:52

"Можуть грохнути іноземця": Арестович пояснив, чому РФ так і не наважилась на удар по КиєвуВідео

23:36

Дружини офіцерів РФ чекають, щоб їхніх чоловіків ліквідували в Україні - журналіст

23:20

Макс Барських презентував нову пісню "Україна"Відео

23:13

Найбільший пакет військової допомоги Україні від США: коли отримаємо зброюВідео

22:45

У Міноборони гнівно висловилися щодо брехливої заяви Шойгу про "уповільнення"Відео

22:31

Софія Ротару об'явилася і показала, як виглядає заразВідео

22:16

Прояв безпорадності: у Зеленського висловилися щодо ударів на День Незалежності

21:56

Шатунов не хотів кремації: експродюсер "Ласкового мая" піддав пари в скандал зі смертю співака

21:51

Байден готує важливу новину для Зеленського через РосіюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти