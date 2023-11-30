Вирішальний момент контрнаступу: експерт розповів про ключову загрозу для росіян

На думку Олександра Мусієнка, саме від успіху операцій на лівому березі Херсонщини буде залежати стан справ на фронті протягом зимового періоду.

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В ЗСУ є 2 сценарії дій на лівобережжі Херсонщини - Мусієнко / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, сухопутні війська ЗСУ

Активні бойові дії на фронті можуть продовжуватись і в зимовий період. Однак, все залежатиме від розвитку подій на лівобережжі Херсонщини. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Плацдарм, що з'явився там, я називаю "плацдармом надії".Тому що цей напрямок дає нам змогу вести наступальні дії, і поки ми це здатні робити, можна сказати, що контрнаступ цього року ще не завершений", - зазначає Мусієнко.

На думку експерта, ситуація на цьому напрямку може розвиватись за двома сенаріями.

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"Перший - ми розширюємо плацдарм, зменшуємо можливості для логістики ворога з окупованого Криму і тиснемо далі. У противника виникають проблеми, а ми продовжуємо працювати і взимку. Головне - щоб партнери надавали підтримку. Другий - нас зупиняють, ми зберігаємо певний незначний плацдарм на лівобережжі і продовжуємо тиснути рейдами. Бойові дії перейдуть у позиційну фазу, але я не думаю, що наші війська стоятимуть на місці й воюватимуть лише позиційно. Діятимуть малі групи і завдаватимуться удари по логістиці ворога. Буде "турбуючий вогонь" і постійний тиск на противника", - робить висновок експерт.

За його словами, зараз багато чого залежатиме від ситуації на лівобережжі Херсонщини, адже якщо нашим військам вдасться розвинути свій успіх, це багато що змінить.

"Наші партнери переглянуть ситуацію - наступ стане для них стимулом забезпечувати Україну підтримкою. До того ж від лівобережжя Херсонщини до Криму всього 70 кілометрів. Якщо ворог буде відсунутий, у нього виникнуть проблеми з логістикою. Ситуація для росіян стане складнішою, а Крим опиниться під більшою загрозою. Тому саме на лівобережжі зараз багато що вирішується", - резюмував військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що росіяни підсилюють свої резерви на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ, для успішного проведення подальших операцій на цьому напрямку, будуть потребувати засобів для переміщення військ і техніки, а також дальнобійну зброю і підтримку авіації.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що російські війська переміщають свої резерви із Запорізького напрямку на лівий берег Дніпра з метою припинення просування Збройних сил України в цьому районі.

Як повідомили в Інституті вивчення війни, 29 листопада українські військові продовжили свої наземні атаки на лівому березі Херсонської області, просунулися на південний захід від населеного пункту Кринки і утримують позиції в прилеглому лісовому масиві.

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