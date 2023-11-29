Знищено та поранено десятки росіян: деталі удару по "відділу поліції" РФ на півдні

В результаті атаки на окупаційний "відділ поліції" РФ "Новокаховський" в Херсонської області 4 поліцейських, включаючи "начальника тилу" і "заступника начальника відділу" знищені, а ще 17 поранені.
Як повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на джерела, вранці 28 листопада в окупованому селі Ювілейне Херсонської області на лівому березі Дніпра в результаті обстрілу було зруйновано двоповерхову будівлю так званого "ОМВД РФ "Новокаховський".
Як дізналися журналісти, будівля знаходиться на вулиці Соборній, 17, до окупації Росією в ній знаходилася "Ювілейна сільська рада".
В результаті були знищені 4 співробітники окупаційної "поліції":
- "заступник начальника" відділу 33-річний майор поліції Артур Джунусов;
- 39-річний майор поліції Володимир Новіков, який обіймав посаду " начальника тилу";
- 46-річний старший лейтенант поліції Мерген Німгіров, який обіймав в окупаційній "поліції" в окупованій частині регіону посаду оперативника;
- 45-річний капітан поліції Сергій Новіков, який обіймав посаду "інспектора у справах неповнолітніх".
Крім цього, постраждали, за даними ASTRA, як мінімум 17 співробітників.
У числі поранених окупантів:
- "заступник начальника відділу" 46-річна лейтенант поліції Жанна Хабірова;
- "заступник начальника відділу" 44-річна підполковник поліції Трамбовецька Тетяна;
- "начальник слідчого відділення" 39-річна підполковник юстиції Аміда Міделашвілі;
- "начальник поліції" 38-річний підполковник поліції Дмитро Баранов;
- "начальник ГИБДД" відділу 37-річний капітан поліції Сергій Лисенков.
Крім того, в результаті вибуху пошкоджено як мінімум 5 службових автомобілів.
Уточнюється, що більшість поліцейських, які були співробітниками "відділу поліції" окупантів, приїхали з Росії. Зазначається, що поліцейських РФ, як повідомляють джерела, вербують для роботи на окупованих територіях України обіцянками подвійних окладів та інших привілеїв.
Підкреслюється, що знищений в результаті удару 46-річний старший лейтенант поліції Мерген Німгіров, який займав в окупаційній "поліції" посаду "оперативника", приїхав працювати в Херсонську область з Москви. А 36-річна лейтенант юстиції Олена Голодяєва, яка отримала поранення, працювала "старшим слідчим", вирішила поїхати працювати на окуповані території України з Астрахані.
Постраждалий 36-річний капітан поліції Юрій Панченко працював в окупаційному відділі поліції "старшим дізнавачем". Він приїхав в село Ювілейне зі Ставрополя.
Постраждала "начальник слідчого відділення" 39-річна підполковник юстиції Аміда Міделашвілі також як і її колега Олена Голодяєва, приїхала з Астрахані.
Але є й ті, хто перейшов на бік росіян, будучи до окупації поліцейськими України. Постраждала в результаті обстрілу 46-річна лейтенант поліції Жанна Хабірова закінчила Одеську юридичну академію. У відділі поліції в селі Ювілейне вона обіймала посаду "заступника начальника відділу".
А її колега молодший лейтенант поліції 29-річний Микола Трубчанов закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС). В окупаційній поліції росіян чоловік погодився працювати в якості "оперативника".
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада окупантів. В результаті удару українських військових по будівлі в селі Ювілейне загинули принаймні п'ятеро російських чиновників.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.
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