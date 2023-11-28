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Окупанти вщент знищили декілька населених пунктів на Херсонщині

Юлія Закрепа
28 ноября 2023, 17:46
Сили оборони й просуваються на лівому березі Дніпра, однак, загрозу з повітря поки що важко ліквідувати.
Окупанти вщент знищили декілька населених пунктів на Херсонщині
Окупанти знищили декілька населених пунктів на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, УНІАН

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що на звільненій території Херсонщини російські окупанти майже вщент знищили деякі населені пункти.

"Кількість авіобстрілів Херсонщини дещо зменшилась. Якщо ще кілька тижнів тому за добу росіяни могли випустити по території області понад 80 керованих авіабомб, то зараз ця кількість зменшилась. Втім, ми повинні розуміти, що кожна така бомба це від 500 до 1500 кг в тротиловому еквіваленті, тому наслідки від них дуже руйнівні. Всі ми дуже сподіваємось, що цю загрозу якось вдасться знешкодити нашим військовим. Оскільки на звільненій території Херсонщини є населені пункти, які просто знищені вщент", - зазначив Самойленко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Голова облради наголосив, що хоча Сили оборони й просуваються на лівому березі Дніпра, загрозу з повітря поки що важко ліквідувати

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"По всій території Херсонщини на правому березі є знищені росіянами населені пункти. Для нас питання ліквідації загрози з повітря є одним із найголовнішими на сьогодні. Наші військові зараз просуваються на лівому березі Дніпра і показують, що вони можуть просуватись далі. Однак піхота не може воювати проти повітряних цілей. Тому маємо надію, що наші партнери допоможуть нам ліквідувати такі загрози", - додав він.

Нагадаємо, що ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини. Регулярно надходять повідомлення про те, що окупанти не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.

Світан розкрив, яка ситуація на лівому березі Херсонщини. Експерт розповів, що щільності військ не вистачає для того, щоб повністю перекрити будь-яку лазівку. Є ділянки фронту, де немає жодного російського військового.

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війна в Україні Херсонська область
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