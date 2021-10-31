УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бойовики на Донбасі вдарили з важких мінометів: ЗСУ зазнали втрат

31 жовтня 2021, 18:55

У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату

Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Reuters

На Донбасі протягом поточної доби російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" 8 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого військовослужбовець ЗСУ отримав бойову травму.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, поблизу Луганського - були обстріли з гранатометів різного калібру. У районі Світлодарська та Новоолександрівки окупаційні формування вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Обстріли з мінометів калібру 82 мм були зафіксовані поблизу Мар'їнки і Шумів, а в бік Золотого-4 російські війська стріляли з важких мінометів калібру 120 мм і кулеметів.

У штабі ООС також повідомили, що в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, "Орлан-10" з можливим перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав бойову травму-бійця в задовільному стані госпіталізували в лікарню. Підрозділи ООС для припинення вогневої активності противника відкривали вогонь у відповідь.

Реклама

читайте такожBayraktar на Донбасі-це захист України: Зеленський попередив про нові контрудари ЗСУ

Нагадаємо, в середу 26, жовтня з'явилися відомості про те, що ЗСУ нібито зайняли село Старомар'ївка в Донецькій області. Село знаходиться в сірій зоні Операції об'єднаних сил. Представники бойовиків "ДНР" заявили, що українські військові, мовляв, спробували встановити контроль над даною територією.

У штабі операції об'єднаних сил офіційно повідомили, що війська ЗСУ не займали село Старомар'ївка у Тельманівському районі Донецької області. В ООС назвали таку інформацію черговою спробою росіян звинуватити Київ у порушенні лінії розмежування в зоні конфлікту на Донбасі.

viber
ЗСУ війна на Донбасі ООС
Зараз ви переглядаєте новину «Бойовики на Донбасі вдарили з важких мінометів: ЗСУ зазнали втрат». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніша лазанья з лаваша: рецепт за 15 хвилинНайсмачніша лазанья з лаваша: рецепт за 15 хвилин Світлана Лобода заспівала на Дні народженні скандального олігархаСвітлана Лобода заспівала на Дні народженні скандального олігарха День бабусь і дідусів в Україні: привітання і милі картинки до святаДень бабусь і дідусів в Україні: привітання і милі картинки до свята Зробив чотири щеплення: Савік Шустер "підчепив" коронавірусЗробив чотири щеплення: Савік Шустер "підчепив" коронавірус Вчені знайшли парадоксальну користь зеленого чаю в справі продовження життяВчені знайшли парадоксальну користь зеленого чаю в справі продовження життя
19:36

"Тато навіть очі закрив від радості": Горбунов показав обличчя свого молодшого сина

19:32

У центрі Києва чоловік перетворив 5-кімнатну квартиру на смітник – її вдалося продати Відео

19:26

Примус до вакцинації краще, ніж черги до крематоріїв Погляд

19:21

Напівгола Надя Дорофєєва знялася без ліфчика і здивувала фанатів відвертим зізнанням

18:57

У моду увійшли теплі пальта і куртки жіночі зі штучного хутра незвичайної краси Фото Відео

Реклама
18:55

Бойовики на Донбасі вдарили з важких мінометів: ЗСУ зазнали втрат Відео

18:51

Всупереч недузі: зірковий вінничанин із ДЦП після сотень відмов таки знайшов роботу Відео

18:30

Настя Каменських з фіолетовим волоссям і в ультракороткій сукні похвалилася стрункими ніжками

18:22

Пенсії в Україні суттєво зростуть: кому і скільки додадуть Відео

18:01

Гороскоп на 1 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: розчарування в близькому або кардинальні зміни Відео

17:52

Що їсти до та після вакцинації: це допоможе мінімізувати побічні ефекти

17:48

Стрибок неминучий: стало відомо, як зміниться курс валют до кінця 2021 року Відео

17:21

Прикмети на 1 листопада: що не можна робити в день Івана і як не потрапити в біду Відео

16:54

Лікар назвав нові і небезпечні симптоми штаму коронавірусу Дельта+ Відео

16:48

"Жахи" реанімації: лікар розкрив причину зростання смертності від коронавірусу Відео

16:43

На Полтавщині сталася масштабна ДТП за участю дітей Відео

16:40

На дорогах Києва з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим: що це означає Відео

16:14

Найсмачніша закуска з багета за 10 хвилин: чудовий рецепт Відео

16:06

Експерти заявили про небезпеку м'яса: скільки можна вживати в день Відео

15:57

Донбас перетворять на полігон: експерт спрогнозував відповідь РФ на удари Bayraktar Відео

Реклама
15:40

На себе не схожий: Алек Болдвін вперше прокоментував загибель Українки на зйомках фільму Відео

14:57

Україну заллє дощами: синоптик попередила про різке похолодання Відео

14:49

Вакцинація від коронавірусу в п'ять разів ефективніша від природних антитіл - вчені Відео

14:42

В Івано-Франківську молодята віддали всі весільні подарунки дітям з притулку

14:35

Тарифи на газ злетять: кого в листопаді змусять розщедритися Відео

14:23

МЗС Туреччини закликало Україну не використовувати назву "турецький Байрактар" Відео

13:48

Тікав і йшов на таран: у Польщі 5 поліцейських автівок зупиняли нетверезого українця

13:22

Електронний підпис не потрібен: українцям спростили отримання COVID-сертифікатів Відео

13:10

В Україні схвалили вакцинацію проти коронавірусу дітей від 12 до 17 років, але є умова Відео

13:01

Синоптики дали прогноз на листопад: чи варто чекати снігу та сильних морозів в Україні Відео

12:58

Холодний вогонь на Хелловін: де потужний спалах на Сонці "відкрив" північне сяйво Відео

12:11

"Соромно": Голубовська жорстко звернулася до лікарів, які закликають не лікувати невакцинованих Відео

12:09

"Російська дезінформація? Жахіття": посольство США весело привітало українців з Геловіном Відео

11:57

Потужний удар коронавірусу: більшість областей України – у "червоній" зоні Відео

11:40

Танки та ракети РФ на кордоні України: у США і ЄС попередили, до чого готуватися

11:30

Невтішні цифри: Україна на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 Відео

11:28

У Грузії підрахували голоси на місцевих виборах, у Тбілісі лідирує Каха Каладзе

10:45

Вибухова епідемія: лікар попередив про колапс через COVID-19 та назвав терміни Відео

10:36

У МОН заявили, що в Україні досягнуто порогу вакцинації вчителів у 80% Відео

09:36

Кому не можна вакцинуватися від COVID-19: Комаровський назвав протипоказання Відео

Реклама
09:34

Поки трагедія не приходить в сім'ю, українці не йдуть вакцинуватися - інфекціоніст Відео

08:56

Гороскоп на 31 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки, грандіозні зміни або підступи недругів Відео

08:53

"Бабине літо" на порозі зими: Україну розігріє до +24° - прогноз Відео

08:20

Коронавірус в Україні за добу виявлено у понад 17 тисяч осіб, тьма госпіталізацій Відео

07:56

Завтра в Києві починається локдаун: усі обмеження, поблажки та нові правила Відео

07:50

Багато хто вмирає: лікар розкрив катастрофічну ситуацію в COVID-лікарнях Відео

07:45

Епідемія - це прекрасний привід для структурування суспільства Погляд

07:28

"Щоб Росія не маніпулювала": Байден на зустрічі з Меркель підняв питання підтримки України

07:10

Тотальний локдаун в Україні не спрацює: Комаровський пояснив провал сценарію жорсткого карантину Відео

06:27

Україні через Байрактари вже немає чого боятися Європу Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти