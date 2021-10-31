Бойовики на Донбасі вдарили з важких мінометів: ЗСУ зазнали втрат

Війна на Донбасі / Reuters

На Донбасі протягом поточної доби російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" 8 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого військовослужбовець ЗСУ отримав бойову травму.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, поблизу Луганського - були обстріли з гранатометів різного калібру. У районі Світлодарська та Новоолександрівки окупаційні формування вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Обстріли з мінометів калібру 82 мм були зафіксовані поблизу Мар'їнки і Шумів, а в бік Золотого-4 російські війська стріляли з важких мінометів калібру 120 мм і кулеметів.

У штабі ООС також повідомили, що в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, "Орлан-10" з можливим перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав бойову травму-бійця в задовільному стані госпіталізували в лікарню. Підрозділи ООС для припинення вогневої активності противника відкривали вогонь у відповідь.

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Нагадаємо, в середу 26, жовтня з'явилися відомості про те, що ЗСУ нібито зайняли село Старомар'ївка в Донецькій області. Село знаходиться в сірій зоні Операції об'єднаних сил. Представники бойовиків "ДНР" заявили, що українські військові, мовляв, спробували встановити контроль над даною територією.

У штабі операції об'єднаних сил офіційно повідомили, що війська ЗСУ не займали село Старомар'ївка у Тельманівському районі Донецької області. В ООС назвали таку інформацію черговою спробою росіян звинуватити Київ у порушенні лінії розмежування в зоні конфлікту на Донбасі.