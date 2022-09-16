Байден схвалив виділення нового пакету військової допомоги Україні на $600 млн

Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні/ Колаж Reuters, УНІАН

Президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму близько 600 мільйонів доларів.

Американський лідер "надав держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 млн доларів на оборонну продукцію і послуги Міністерства оборони США, військову підготовку і навчання з метою допомоги Україні", йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

У свою чергу держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США разом з союзниками і партнерами поставляють озброєння і техніку, які українські війська так ефективно застосовують, продовжуючи успішний контрнаступ.

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"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше Джо Байден підписав документ про надання Україні чергового пакету військової допомоги - на суму в $270 млн.

США направлять Україні 580 ударних і розвідувальних безпілотників Phoenix Ghost.

Також пакет включає в себе чотири реактивних системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, 36 тис. снарядів, протитанкові засоби.

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