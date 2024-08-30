'Втрати страшні': боєць ЗСУ оцінив імовірність захоплення Покровська

Військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов прокоментував ситуацію, що складається на Донбасі і зазначив, що не бачить приводів для катастрофічних сценаріїв.
"Люди, зупиніться. По Часовому Яру в них (окупантів РФ, - ред.) немає жодних просувань понад місяць <...> Місяць тому вони проривалися, закріплювалися, а потім їх відрізали і вибивали - зараз і закріплюватися не встигають", - пише він у своєму Facebook.
Говорячи про ситуацію навколо Торецька, він зазначив, що ворог має просування і тривають штурми міста.
"По Торецькому напрямку у них просування становить по два будинки на добу. Втратити людей, не прорвати фронт і просунутися на сто метрів по розбитій цеглі - ось їхні реальні "успіхи". Навіть у Бахмуті, вже у вуличних боях, вони просувалися швидше. Торецьк і Часик тримають втомлені, виснажені, але дуже круті бойові бригади. Так що ніякого різкого ривка і втрати контролю там немає і не буде", - упевнений боєць ЗСУ.
Коментуючи ситуацію на Покровському напрямку, він пояснив, що це залишається найважчою ділянкою.
"Усі резерви вони кидають сюди. Із Часика навіть техніку сюди перекинули. Втрати в людях і техніці в них страшні. Ще до виходу на бойові позиції по дорозі наші дронами їх половинять. І далі в процесі. По техніці, по арті і по особовому складу - вони платять за кожен метр", - написав він.
Водночас український захисник упевнений, що під Покровськом противник "тягне на межі" і тих можливостей, що були ще місяць-два тому, вже явно немає.
"Ми теж на межі. Бойові бригади виснажені. Противник вимотаний, і ми теж. Але... хіба ви чекали іншого? <...> Покровськ їм не по зубах. Ніякого "далі" у них не буде. Але попереду дуже важка осінь. Яка від усіх вимагатиме титанічних зусиль. А в нас і в тилу щурів вистачає, які шкодять. І в погонах. Але нормальних більше. І нас чекає важка заслужена Перемога. Всі ми видихнемо і будемо святкувати. У 2025 році. Не на початку", - додав Сазонов.
Хто такий Кирило Сазонов?
Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України.
Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.
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Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський скликав на нараду військових. На нарадах детально обговорили за кожним напрямком на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як може розвиватися наступ РФ на Покровськ. У незручному та небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи в зоні Карлівка - Невельське - Красногорівка - Зоряни.
Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся були Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемриці, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новоградівці.
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