Боєць ЗСУ Карась - про Пригожина: дочекається смути в РФ і повернеться у Москву

Бойовики ПВК Вагнер не воюватимуть в Україні, оскільки Пригожин розуміє, що на окупантів Росії чекає провал фронту і катастрофа, зазначив Євген Карась.

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Пригожин і Вагнер дочекаються, коли в Росії спалахне, і почнуть діяти - Карась / Колаж : Главред, фото: скріншот YouTube

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин разом зі своїми бойовиками дочекається смути в країні-агресорі Росії і повернеться до Москви. У РФ безліч внутрішніх розборок - Пригожин просто чекає, коли все це спалахне. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що вагнерівці не воюватимуть в Україні оскільки розуміють – на російських окупантів чекає катастрофа.

Пригожин зі своїми бойовиками повернеться до Москви, коли в Росії станеться смута.

"Пригожин вже зробив заяву і сказав, що "вагнерівці" зараз не будуть воювати в Україні, бо там відбувається "позор". Тобто він розуміє, що там буде провал фронту та катастрофа російської армії. Він сказав, що ми "еще вернемся, когда так будет надо". Але я думаю, що він повернеться до Москви, а не на фронт. Вони дочекаються "смути" і, як це було за большевиків, коли царь вже по повній облажається, зачиниться у підвалі, а вони зайдуть туди, у числі десантників чи ще когось",-вважає Карась.

Також військовий акцентував увагу на тому, що в Росії триває хвиля внутрішніх протистоянь.

"Ми ж бачимо сутички всередині Росії – ПВК проти Міноборони, окремі генерали Міноборони проти Шойгу, "кадирівці" проти "пригожинців", ФСБ проти Кадирова, ФСБ проти окремих кланів Міноборони. "ЛНР" та "ДНР" взагалі були ритуально принижені Росією, бо ними призначили керувати дагестанця, а корпусом "ДНР", здається, взагалі "кадирівця"... На тлі такого клубка розбірок, само собою, у Пригожина досить робочий план щодо очікування, коли це спалахне", - підкреслив Євген Карась.

Дивіться відео, в якому Карась розповів, що Пригожин може повернутися до Москви:

Росія після заколоту Пригожина

Журналісти The Moscow Times опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Кремль почав "ховати" Путіна після заколоту Пригожина.

За словами співрозмовників видання, у московській верхівці побоюються палацового перевороту, всі потрапили під підозру ФСБ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що влада Путіна "тріснула" після того, як у Росії стався заколот Пригожина.

Водночас він попередив ватажка ПВК Вагнер про небезпеку, оскільки Кремль здатний розправлятися зі своїми опонентами.

Журналісти The Washington Post опублікували статтю, в якій розповіли про паніку в Кремлі під час заколоту Пригожина.

Згідно з їхніми даними, вертикаль влади Путіна в день бунту ПВК Вагнер виявилася нездатною ухвалювати рішучі заходи.

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