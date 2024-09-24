Білоруський літак над Україною: Повітряні сили пояснили ситуацію

Літак нібито перетнув держкордон з боку Білорусі о 14:28 в районі села Дятлик Наровлянського району Гомельської області.

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Чи був білоруський Як-130 над Україною? / Колаж Главреда. Фото: скріншот Google Maps, Вікіпедія

Повітряні сили спростували свою ж інформацію про нешвидкісну ціль з боку Білорусі 24 вересня.

Пресслужба Повітряних сил стверджує, що літак з Білорусі таки не перетинав держкордон.

Військові припускають, що тоді, імовірно, застосували радіолокаційну перешкоду, тобто хибну ціль.

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Як-130 над Україною - що відомо

Як писав Главред, винищувач Як-130 ЗС Білорусі, імовірно, перетнув повітряний простір України у вівторок, 24 вересня, стверджували моніторингові сервіси, зокрема паблік "Беларускі Гаюн".

Повітряні сили фіксували тоді нешвидкісну повітряну ціль на межі Київської і Житомирської областей.

Низка моніторингових сервісів, включно з "Беларускі Гаюн", розпізнали обʼєкт як Як-130. Його білоруси, як і Збройні сили України, використовують у навчально-тренувальних польотах.

Літак нібито перетнув держкордон з боку Білорусі о 14:28 в районі села Дятлик Наровлянського району Гомельської області.

Читайте також, як у небі над Україною у четвер, 19 вересня, засвітився важкий білоруський військово-вантажний транспортний літак Іл-76. Саме такими літаками росіяни перевозять на місця базування носіїв ракет, техніку, боєприпаси і особовий склад. Однак, найімовірніше, ідеться про технічний збій сервісу, що моніторить польоти.

Армія Білорусі / Інфографіка Главреда

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