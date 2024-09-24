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Білоруський винищувач перетнув держкордон: що відомо

Яна Ставська
24 вересня 2024, 15:10
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У Київській області оголошували повітряну тривогу.
Білоруський винищувач перетнув держкордон: що відомо
Як-130 над Україною / Колаж Главреда. Фото: скріншот Google Maps, Вікіпедія

Винищувач Як-130 ЗС Білорусі, імовірно, перетнув повітряний простір України у вівторок, 24 вересня, стверджують моніторингові сервіси, зокрема паблік "Беларускі Гаюн".

На території Київщині оголошували тривогу. Повітряні сили фіксували нешвидкісну повітряну ціль на межі Київської і Житомирської областей.

Низка моніторингових сервісів, включно з "Беларускі Гаюн", розпізнали обʼєкт як Як-130. Його білоруси, як і Збройні сили України, використовують у навчально-тренувальних польотах.

відео дня

За інформацією сервісу monitor, літак перетнув держкордон з боку Білорусі о 14:28 в районі села Дятлик Наровлянського району Гомельської області.

Про подальшу долю літака нічого невідомо. Після відбою тривоги ціль у небі не фіксувалася. Повітряні сили ситуацію іще не коментували.

Що таке "Беларускі Гаюн"?

Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.

Білорусь та Україна - останні новини

Як писав Главред, у небі над Україною у четвер, 19 вересня, засвітився важкий білоруський військово-вантажний транспортний літак Іл-76. Саме такими літаками росіяни перевозять на місця базування носіїв ракет, техніку, боєприпаси і особовий склад. Однак, найімовірніше, ідеться про технічний збій сервісу, що моніторить польоти.

29 серпня Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття "Шахедів" із РФ. Аналітики зазначають, що російський "Шахед" перетнув кордон із Білоруссю близько 03:30 в ніч на 29 серпня і, ймовірно, був збитий білоруською авіацією.

Чи готує Білорусь наступ - думка експерта

Не стовідсотково, що Білорусь до чогось готується, зауважив в інтервʼю Главреду співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

"Ми маємо розуміти простий факт: самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко остаточно став інструментом для інформаційно-психологічних операцій Москви. Незважаючи на всю його діяльність, Лукашенко не ввів білоруські війська до повномасштабної агресії проти України. Тобто збройні сили Республіки Білорусь офіційно не беруть участь у війні, хоча поодинокі військовослужбовці у якості найманців воюють на боці російських окупаційних військ".

Крім того, уже були непоодинокі факти, які свідчать, що білоруський режим передає діючу техніку підрозділів збройних сил Республіки Білорусь підрозділам збройних сил Російської Федерації.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

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