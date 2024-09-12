РФ обстріляла вантажне судно до Єгипту: Зеленський розповів, чи є жертви

Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. На терористичний акт у своєму Телеграм-каналі жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський.
За його словами, сьогоднішній удар у Чорному морі був завданий по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат.
"Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.", - заявив Зеленський.відео дня
Президент звертає увагу, що критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу.
"Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя, і так само це має бути пріоритетом для кожної країни. Очікуємо на реакцію світу",-написав президент.
Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет, підсумував Зеленський.
Обстріли РФ України - останні новини:
Щойно РФ також вдарила по машинах "Червоного хреста". Внаслідок російського удару загинули троє українців, ще двоє - отримали поранення, зазначив Володимир Зеленський.
Окрім цього, Росія вночі випустила "Шахеди" над Хмельницькою АЕС. Такий маршрут ударних російських БПЛА — частина російської терористичної тактики.
Також РФ обстріляла енергетичну інфраструктуру у шести областях України. Минулої доби енергетики відновили живлення для 30 368 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.
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