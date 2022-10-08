Тікати нікуди: у Криму 3-кілометрова черга на пором, а його не можуть запустити

У Криму 3-кілометрова черга на пором, а його не можуть запустити/ скрін

У Криму утворилася багатокілометрова черга з охочих покинути тимчасово окупований півострів, перебравшись на територію РФ. Черга до порому, за спостереженнями місцевих жителів, уже розтягнулася на 3 кілометри.

Проте людей туди не пускають, хоча раніше так звана місцева "влада" гучно заявляла, що після вибуху на Кримському мосту з півострова запустять поромну переправу. Причиною, чому людей не можуть перевезти на поромі, називають погані погодні умови. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на так звану "владу" регіону.

Потім так званий "прем'єр" Криму Сергій Аксьонов заявив, що роботи з відновлення Кримського моста почнуться 8 жовтня. Також він пообіцяв, що нібито сьогодні, 8 жовтня, таки запустять пасажирське морське сполучення, а до кінця поточного дня можуть запустити і автомобільну переправу.

Також повідомлялося, що між Кримом і Краснодарським краєм запустять кораблі для перевезення пасажирів. Кожне судно зможе взяти на борт 100 і більше пасажирів.

У той же час так званий "Мінтранс республіки" інформує, що пасажирське поромне сполучення таки запустять. Кажуть, нібито вони вже готують два пороми. При цьому до кінця доби обіцяють відкрити й автомобільне.

Тим часом у "Російській залізниці", яка займається залізничними перевезеннями з півострова, заявили, що призупинили продаж квитків на потяги до Криму. Усі потяги, які повинні були відправитися найближчим часом, "тимчасово не курсуватимуть".

Колаборант Аксьонов повідомив, що людям, які купували квитки на залізничні рейси, компенсують повну їхню вартість.

В той же час через пожежу на Кримському мосту утворилися морські затори між чорним та Азовським морями.

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Пожежа і руйнування Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А у самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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