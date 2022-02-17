Гривня обвалилися на тлі військового загострення на Донбасі / УНІАН

Курс долара в Україні пішов вгору на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Як передає Главред, про це свідчать дані платформи Investing.com.

Гривня по відношенню до долара впала майже на 1% — до 28,33. До початку торгів її вартість була 28,1 за 1 долар. З часом ситуація покращилася - гривня зміцнилася до 28, 2 за долар.

ru.investing.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/Долар.

Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також: