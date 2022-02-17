Гривня обвалилися на тлі військового загострення на Донбасі

Курс долара в Україні різко пішов вгору, але через деякий час стабілізувався.
Курс долара в Україні пішов вгору на тлі загострення ситуації на Донбасі.
Як передає Главред, про це свідчать дані платформи Investing.com.
Гривня по відношенню до долара впала майже на 1% — до 28,33. До початку торгів її вартість була 28,1 за 1 долар. З часом ситуація покращилася - гривня зміцнилася до 28, 2 за долар.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/Долар.
Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте також:
- Курс долара досягне показника чотирирічної давності-аналітик
- Долар продовжує поступатися гривні: що буде з курсом наступного тижня
- Долар коштуватиме не більше 30 грн: в ОП пояснили, як подорожчає валюта на тлі заяв про війну
Автор: Сергій Кущ