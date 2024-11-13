Без світла по 20 годин: якою буде ситуація з енергетикою в Україні взимку

Складна ситуація може бути не у всіх регіонах України - Юрій Корольчук назвав області, які перебувають у зоні ризику.

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Ситуація зі світлом може бути складною у 5 регіонах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

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Чи чекати відключень світла, якщо зима буде теплою

Які регіони найпроблемніші з точки зору відключень

Енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив, чи є в України шанс пройти зиму без відключень світла і в яких випадках варто готуватися до 20-годинної відсутності електрики.

За словами Корольчука, ситуація залежатиме від температури повітря.

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"Якщо буде температура мінус 10 вдень і ще нижче вночі, то відключення можуть тривати щонайменше по 6-7 годин на добу", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Якщо блоки виходитимуть у ремонт або не вистачатиме потужності, то ситуація в енергетиці буде схожа на ту, що була влітку - тобто відключення можуть тривати по 16-17 годин.

"Все інше (наприклад, якісь аварійні ситуації, додаткові морози) сприятимуть тому, що відключення можуть тривати по 20 годин на добу і навіть більше", - сказав Корольчук.

Однак подібна ситуація не стосуватиметься всієї України.

"Перш за все, це можливо в проблемних регіонах - Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях. Саме в цих регіонах відключень може бути більше", - вважає експерт.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Навіть тепла зима не дасть гарантій, що відключень електрики не буде.

"Навіть тоді споживання зростатиме, і ми все одно перебуватимемо в умовах відключень", - додав він.

Відключення світла в Україні - останні новини

11 листопада в частині регіонів України запровадили екстрені відключення світла у зв'язку із загрозою ударів по енергетиці. Електроенергія зникла у восьми областях.

Главред раніше писав, що попри зростання споживання в усіх регіонах України через похолодання, у "Міненерго" заявили, що система й надалі працюватиме стабільно, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме масованих ударів по Україні та не зашкодить суттєво енергосистемі.

Директор Центру досліджень енергетики, експерт з питань енергетики Олександр Харченко заявив, що ймовірність 20-годинних відключень світла в Україні взимку є досить малою через низку факторів. Зокрема, Україна доклала чимало зусиль для поліпшення захисту енергооб'єктів від можливих ворожих атак, а також підготувала аварійні бригади.

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Хто такий Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

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