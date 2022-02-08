Без світла та води в туалеті: журналіст "розніс" новий фірмовий поїзд Укрзалізниці

Укрзалізниця знову потрапила в скандал / Facebook / Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця, яка часто підвищує ціни на квитки, але не доситатньо піклується про якість своїх послуг, знову потрапила в скандал. Цього разу пасажир фірмового 38-го поїзда, який їхав із Запоріжжя до Києва, висловив своє невдоволення щодо стану вагона.

За інформацією журналіста Єгора Череринди в Facebook, йому "пощастило" в купе в новому вагоні-трансформері.

За своє місце в поїзді Єгор заплатив майже 770 гривень. Вагони були новими, але в першому вагоні неможливо було зарядити телефон, тому що не було електрики в розетках. Але це ще не все.

"Неможливо було помити руки, тому що не було води в туалетах, і неможливо було попісяти, тому що в модних сучасних унітазах і так до країв було сечі, яка просто не змивалася. Але туалет при цьому не закривали", - поскаржився журналіст.

У сусідньому вагоні №2 був робочим тільки один туалет, другий - був закритий через несправність.

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"Дякую, що хоч питна вода була за 10 грн за пляшечку. А наш провідник і о десятій вечора, і о третій ночі бігав за нею в сусідній вагон... Не зовсім зрозумів, чому відразу не взяти запас води до себе у вагон, - але це вже їх логістика", - додав він.

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Раніше Главред писав про те, що Укрзалізниця одержавши п'ять нових купейних вагонів. Вони були придбані за рахунок коштів з державного бюджету. Вагони увійдуть до складу поїзда №15/16 Харків – Рахів. У них є контрастне маркування для людей з порушеннями зору, а також додатковий пульт управління освітленням в купе.

Нагадаємо, пасажири поїзда Чернівці-Одеса показали "комфорт" у вагоні Укрзалізниці. Чоловік присів на нижню полицю бокового відділення і провалився. Вона виявилася несправною. Через годину несправну бічну полицю помітили і нагорі. Її качало в різні боки через неякісне кріплення і падала на голови.

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