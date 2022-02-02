Вакуумні туалети з сенсорними кнопками зливу: Укрзалізниця запустила нові вагони

Нові вагони входитимуть до складу поїзда №15/16 Харків – Рахів.
Укрзалізниця отримала п'ять нових купейних вагонів. Вони були придбані за рахунок коштів з державного бюджету. Вагони увійдуть до складу поїзда №15/16 Харків – Рахів.
Як повідомила пресслужба УЗ в Facebook, в них є контрастне маркування для людей з порушеннями зору, а також додатковий пульт управління освітленням в купе.
Також вагони обладнані безконтактними сенсорними кнопками зливу в туалеті, кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією дверей купе, індикатором зайнятості туалетів і кнопкою виклику провідника, вакуумними туалетами, пеленальними столиками, розетками і USB-портами біля кожного місця.
Крім цього, в них збільшений обсяг багажного відділення і встановлені системи відеоспостереження в загальних зонах вагонів.
Нагадаємо, Українська державна компанія Укрзалізниця ввела збір за роздруківку квитків у касах вокзалів.
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