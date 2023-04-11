Мріяв про перемогу України, але не дочекався: у боях за Україну загинув 28-річний воїн зі Львівщини

Максим Труба на початку березня 2022 року добровольцем пішов до ЗСУ. Їздив на навчання до Великої Британії, воював під Бахмутом.

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Максим Труба пішов добровольцем на фронт і загинув за Україну / Фото: УНІАН , facebook.com/ZymnovodivskaOTG

На фронті загинув захисник України з Львівської області Максим Труба. До лав ЗСУ він вступив добровільно. Свій останній бій прийняв 8 квітня. Герою недавно виповнилося 28 років. Про втрату в Facebook повідомила Зимноводівська сільська рада територіальної громади.

Максим жив с. Зимова Вода. Після закінчення в 2012-му Зимноводівської ЗОШ №1 вступив до вишу. У 2017-му випустився з Львівського інституту економіки і туризму з отриманою спеціальністю "Готельно-ресторанна справа".

Максим проходив строкову службу. На початку березня 2022 року добровольцем пішов до ЗСУ.

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Спочатку молодий військовий служив у Яворові, потім їздив на навчання до Великої Британії. Воював під Бахмутом.

Знайомі захисника зазначили, що Максим мріяв про перемогу України, але, на жаль, не дочекався.

"У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого, поділяємо їхній біль, поділяємо горе. Вічна пам'ять воїну!" - підкреслили в сільраді.

Як повідомляв Главред, у боях за Бахмут загинув захисник України - велогонщик Костянтин Денека. Він служив в одному зі спецпідрозділів Головного управління розвідки МОУ. Денека отримав смертельне осколкове поранення. 12 березня спортсмену та захиснику України виповнилося 40 років.

Також на фронті загинув 34-річний захисник України Сергій Якимчук. Він відстоював свободу і незалежність нашої країни ще з 2014 року.

Свій останній бій воїн прийняв під Бахмутом Донецької області, де триває найгарячіше протистояння з російськими окупантами. Сергій служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ.

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